Шмыгаль заявил, что пока нет необходимости мобилизовать 500 тысяч человек — причины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: varta1.com.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что пока не нужно привлекать дополнительные полмиллиона человек в армию. Также он подчеркнул важность военной поддержки западных партнеров для победы Украины.

Об этом сообщило издание Bloomberg в среду, 20 марта.

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Шмыгаль пояснил, что анализ текущей ситуации показал, что такая масштабная мобилизация не нужна благодаря постоянной ротации военных и поступлению нового оружия.

Важность поддержки союзников

Премьер также поблагодарил Европейский Союз, Международный валютный фонд и страны G7 за финансовую помощь, которая сыграла важную роль в поддержке государственного бюджета в первой половине года, и выразил надежду на дальнейшую поддержку от Соединенных Штатов во втором полугодии.

Шмыгаль также отметил важность продолжения поддержки со стороны союзников, в частности в форме поставок артиллерийских боеприпасов и ракет, имеющих разный радиус действия, для поддержки усилий страны в ее борьбе.

Напомним, что Минобороны ввело важное нововведение для мобилизованных медиков.

Ранее мы писали, что нардеп рассказал, сколько поправок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел.