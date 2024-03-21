Шмигаль заявив, що наразі немає потреби мобілізувати 500 тисяч людей — причини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: varta1.com.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що наразі не потрібно залучати додаткові півмільйона людей до армії. Також він підкреслив важливість військової підтримки західних партнерів для перемоги України.

Про це повідомило видання Bloomberg у середу, 20 березня.

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Шмигаль пояснив, що аналіз поточної ситуації показав, що така масштабна мобілізація не є необхідною завдяки постійній ротації військових та надходженню нової зброї.

Важливість підтримки союзників

Прем’єр також подякував Європейському Союзу, Міжнародному валютному фонду та країнам G7 за фінансову допомогу, яка відіграла важливу роль у підтримці державного бюджету в першій половині року, і висловив надію на подальшу підтримку від Сполучених Штатів у другому півріччі.

Шмигаль також наголосив на важливості продовження підтримки з боку союзників, зокрема у формі постачання артилерійських боєприпасів та ракет, що мають різний радіус дії, для підтримки зусиль країни у її боротьбі.

Нагадаємо, що Міноборони запровадило важливе нововведення для мобілізованих медиків.

Раніше ми писали, що нардеп розповів, скільки правок до законопроєкту про мобілізацію комітет розглянув.