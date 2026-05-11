Штраф ТЦК гражданину за рубежом: это влияет на консульские услуги

На приеме в украинском консульстве. Фото: Facebook Генконсульства Украины в Люблине

Штрафы территориального центра комплектования могут настигнуть граждан даже за границей. Это касается даже тех, кто выехал из страны на законных основаниях. Но на эмигрантов штрафы от ТЦК могут повлиять только при попытке получения консульских услуг.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Санкции против нарушителей воинского учета

Территориальный центр комплектования контролирует процесс воинского учета и всеобщей мобилизации. За нарушение этих процессов ТЦК имеет право применять против соответствующих граждан санкции.

Первой из таких санкций является административное взыскание. Это штраф, который гражданин, против которого применена эта санкция, должен уплатить в установленный законом срок.

Если же нарушитель воинского учета не оплатил штраф, его могут объявить в розыск. Также против гражданина будут применены другие санкции, в частности, блокирование банковских счетов.

Читайте также:

Штраф влияет на консульские услуги

К юристам обратился гражданин, который находится за границей. Он рассказал, что обнаружил у "Резерв+" штраф от ТЦК, а затем и розыск, и поинтересовался, что ему делать с этим штрафом.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, пояснил: "Ситуация, которую Вы описываете, является довольно распространенной среди граждан, находящихся за рубежом. Дело в том, что электронные реестры и процессы ТЦК часто работают с задержками или генерируют автоматические статусы без учета фактических обстоятельств".

Дерий отметил, что для эмигрантов существует единственная проблема в таких ситуациях. Это невозможность получить консульские услуги: "Если Вы не планируете получать консульские услуги, то в Вашей ситуации розыск никаким образом не влияет на Вашу жизнь за рубежом".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

В Украине все военнообязанные мужчины должны соблюдать правила воинского учета. А в случае их нарушений ТЦК и СП могут выписать штраф в размере от 17 до 25, 5 тыс. грн. С 17 апреля 2025 года появилась возможность платить половину от суммы взыскания. Однако воспользоваться этой возможностью не так просто.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что работникам ТЦК грозит 170 тыс. грн штрафа за незаконный учет женщин.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о нарушении правил ведения воинского учета должностными лицами. Он предусматривает ответственность для работников, которые незаконно внесли граждан в Реестр военнообязанных. В частности речь идет о случаях постановки на учет женщин.