Штраф ТЦК громадянину за кордоном: це впливає на консульські послуги

На прийомі в українському консульстві. Фото: Facebook Генконсульства України в Любліні

Штрафи територіального центру комплектування можуть наздогнати громадян навіть за кордоном. Це стосується навіть тих, хто виїхав з країни на законних підставах. Але на емігрантів штрафи від ТЦК можуть вплинути тільки при спробі отримання консульських послуг.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції проти порушників військового обліку

Територіальний центр комплектування контролює процес військового обліку та загальної мобілізації. За порушення цих процесів ТЦК має право застосовувати проти відповідних громадян санкції.

Першою із таких санкцій є адміністративне стягнення. Це штраф, який громадянин, проти якого застосована ця санкція, має сплатити у встановлений законом строк.

Якщо ж порушник військового обліку не сплатив штраф, його можуть оголосити у розшук. Також проти громадянина будуть застосовані інші санкції, зокрема, блокування банківських рахунків.

Читайте також:

Штраф впливає на консульські послуги

До юристів звернувся громадянин, який перебуває за кордоном. Він розповів, що виявив у "Резерв+" штраф від ТЦК, а потім і розшук, і поцікавився, що йому робити з цим штрафом.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "Ситуація, яку Ви описуєте, є доволі поширеною серед громадян, які перебувають за кордоном. Справа в тому, що електронні реєстри та процеси ТЦК часто працюють із затримками або генерують автоматичні статуси без урахування фактичних обставин".

Дерій зазначив, що для емігрантів існує єдина проблема у таких ситуаціх. Це неможливість отримати консульські послуги: "Якщо Ви не плануєте отримувати консульські послуги, то у Вашій ситуації розшук ніяким чином не впливає на Ваше життя за кордоном".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні дотримуватись правил військового обліку. А у разі їх порушень ТЦК та СП можуть виписати штраф у розмірі від 17 до 25, 5 тис. грн. З 17 квітня 2025 року з'явилась можливість сплачувати половину від суми стягнення. Проте скористатися цією можливістю не так просто.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що працівникам ТЦК загрожує 170 тис. грн штрафу за незаконний облік жінок.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про порушення правил ведення військового обліку службовими особами. Він передбачає відповідальність для працівників, які незаконно внесли громадян до Реєстру військовозобов’язаних. Зокрема йдеться про випадки взяття на облік жінок.