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Штрафы или лишение свободы — как будут наказывать за СОЧ и дезертирство

30 июля 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Самовольное оставление части, дезертирство - какие наказания предусмотрены ЗУ Украины
Военный в наручниках. Фото: "Експрес-онлайн"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Самовольное оставление части и дезертирство в условиях военного положения является тяжким преступлением. Наказание за это преступление — лишение свободы на срок до 12 лет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Назар Босак.

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Что такое СОЧ, разновидности наказания

Самовольное оставление части (СОЧ) — это не только бегство из подразделения, но и неявка из командировки, отпуска или лечебного учреждения.

Продолжительность СОЧ исчисляется от трех суток до одного месяца.

Наказание для сбежавших или не вернувшихся в свою воинскую часть устанавливается следующее:

  • за первый случай — лишение свободы до 3 лет, или служба по дисциплинарному батальону до 2 лет;
  • повторное в течение года — лишение свободы до 3 лет, штрафом от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или служебным ограничением до двух лет;
  • продолжительностью более месяца — лишение свободы от 2 до 5 лет.

СОЧ в особый период карается более жестко:

  • в особый период (но не во время действия военного положения) — лишением свободы от 3 до 7 лет;
  • во время действия военного положения — лишением свободы от 5 до 10 лет.

Как наказывают за дезертирство

В отличие от самовольного ухода из части, дезертирство — когда военнослужащий покидает воинскую часть с очевидной целью уклониться от военной службы.

Наказание здесь жестче, чем за СОЧ:

  • первый случай — лишение свободы от 2 до 5 лет;
  • дезертирство с оружием или совершенное группой лиц — от 5 до 10 лет;
  • в особый период — от 5 до 10 лет;
  • во время действия военного положения — от 5 до 12 лет.

Напомним, что народные депутаты Украины хотят полностью освободить военнослужащих от уголовной ответственности за первый самовольный уход из части. В Верховной Раде приняли за основу законопроект, согласно которому теперь вернуться в воинскую часть можно будет с согласия командира.

Добавим, во Львовской области было принято судебное решение в отношении военнослужащего, который пять часов отсутствовал в палаточном городке, где проходил службу. Судья признала военного виновным и оштрафовала его.

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