Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Штрафы для украинцев за границей за необновление данных — в Минобороны подвели итог arrow

Штрафы для украинцев за границей за необновление данных — в Минобороны подвели итог

16 июля 2024 09:42
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Обновление данных до 16 июля — украинцев за рубежом ждут штрафы
Приложение "Резерв+". Фото: УНИАН
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

На военнообязанных украинцев за границей, не обновивших данные в установленный срок, также будут налагаться административные штрафы. Однако реализовать государству это будет труднее.

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью YouTube-каналу "єПитання".

Читайте также:

В вопросе таких штрафов нужно достичь справедливости, — Минобороны

"К сожалению, нет однозначного инструмента, каким образом это реализовать. Потому что создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, он должен заплатить штраф", — отметила Черногоренко.

По словам чиновника, эти люди сохраняют связь с государством, поэтому должны выполнять свои конституционные обязанности.

"Здесь не может быть какого-то выделения. Все так же — административная ответственность. Просто государству будет немного сложнее реализовать это. Учитывая, что люди вынуждены были покинуть свое государство", — сказала замминистра.

Она добавила, что "так и работает справедливость".

Напомним, все военнообязанные в Украине должны до 16 июля обновить свои учетные данные в ТЦК и СП, в противном случае им грозит штраф. В то же время при наложении штрафов за необновленные данные работники ТЦК, возможно, будут нарушать закон.

Ранее адвокат Олег Мицик прокомментировал игнорирование обновления военно-учетных данных до 16 июля. По его словам, в таком случае есть основания для привлечения военнообязанных к административной ответственности.

штрафы военный призыв мобилизация заграница военнообязанные мужчины резерв

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля