Обновление данных до 16 июля — украинцев за рубежом ждут штрафы

Приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

На военнообязанных украинцев за границей, не обновивших данные в установленный срок, также будут налагаться административные штрафы. Однако реализовать государству это будет труднее.

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью YouTube-каналу "єПитання".

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"К сожалению, нет однозначного инструмента, каким образом это реализовать. Потому что создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, он должен заплатить штраф", — отметила Черногоренко.

По словам чиновника, эти люди сохраняют связь с государством, поэтому должны выполнять свои конституционные обязанности.

"Здесь не может быть какого-то выделения. Все так же — административная ответственность. Просто государству будет немного сложнее реализовать это. Учитывая, что люди вынуждены были покинуть свое государство", — сказала замминистра.

Она добавила, что "так и работает справедливость".

Напомним, все военнообязанные в Украине должны до 16 июля обновить свои учетные данные в ТЦК и СП, в противном случае им грозит штраф. В то же время при наложении штрафов за необновленные данные работники ТЦК, возможно, будут нарушать закон.

Ранее адвокат Олег Мицик прокомментировал игнорирование обновления военно-учетных данных до 16 июля. По его словам, в таком случае есть основания для привлечения военнообязанных к административной ответственности.