Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Штрафи для українців за кордоном за неоновлення даних — у Міноборони підбили підсумок arrow

Штрафи для українців за кордоном за неоновлення даних — у Міноборони підбили підсумок

16 липня 2024 09:42
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Оновлення даних до 16 липня — українців за кордоном чекають штрафи
Застосунок "Резерв+". Фото: УНІАН
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

На військовозобов'язаних українців за кордоном, які не оновили дані у встановлений термін, також накладитимуть адміністративні штрафи. Однак реалізувати це державі буде важче.

Про це заявила заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв’ю YouTube-каналу "єПитання".

Читайте також:

У питанні таких штрафів треба досягти справедливості, — Міноборони

"На жаль, немає однозначного інструменту, яким чином це реалізувати. Тому що створюється постанова про адміністративне правопорушення, постанову має прийняти людина, вона має сплатити штраф тощо", — зазначила Черногоренко.

За словами посадовиці, ці люди зберігають зв'язок із державою, тому мають виконувати свої конституційні обов'язки.

"Тут не може бути якогось виокремлення. Все так само — адміністративна відповідальність. Просто державі буде трошки складніше реалізувати це. З огляду на те, що люди вимушені були залишити свою державу", — сказала заступниця міністра.

Вона додала, що "так і працює справедливість".

Нагадаємо, всі військовозобов'язані в Україні повинні до 16 липня оновити свої облікові дані в ТЦК та СП, в іншому випадку їм загрожує штраф. Водночас під час накладення штрафів за неоновлені дані працівники ТЦК, можливо, будуть порушувати закон.

Раніше адвокат Олег Мицик прокоментував ігнорування оновлення військово-облікових даних до 16 липня. За його словами, у такому випадку є підстави для притягнення військовозобов'язаних до адміністративної відповідальності.

штрафи військовий призов мобілізація закордон військовозобов'язані чоловіки резерв

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня