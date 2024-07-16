Оновлення даних до 16 липня — українців за кордоном чекають штрафи

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На військовозобов'язаних українців за кордоном, які не оновили дані у встановлений термін, також накладитимуть адміністративні штрафи. Однак реалізувати це державі буде важче.

Про це заявила заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв’ю YouTube-каналу "єПитання".

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У питанні таких штрафів треба досягти справедливості, — Міноборони

"На жаль, немає однозначного інструменту, яким чином це реалізувати. Тому що створюється постанова про адміністративне правопорушення, постанову має прийняти людина, вона має сплатити штраф тощо", — зазначила Черногоренко.

За словами посадовиці, ці люди зберігають зв'язок із державою, тому мають виконувати свої конституційні обов'язки.

"Тут не може бути якогось виокремлення. Все так само — адміністративна відповідальність. Просто державі буде трошки складніше реалізувати це. З огляду на те, що люди вимушені були залишити свою державу", — сказала заступниця міністра.

Вона додала, що "так і працює справедливість".

Нагадаємо, всі військовозобов'язані в Україні повинні до 16 липня оновити свої облікові дані в ТЦК та СП, в іншому випадку їм загрожує штраф. Водночас під час накладення штрафів за неоновлені дані працівники ТЦК, можливо, будуть порушувати закон.

Раніше адвокат Олег Мицик прокоментував ігнорування оновлення військово-облікових даних до 16 липня. За його словами, у такому випадку є підстави для притягнення військовозобов'язаних до адміністративної відповідальності.