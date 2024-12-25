Штрафы для ограниченно пригодных - можно ли штрафовать и посылать на ВВК ограниченно пригодных

Процесс прохождения ВВК. Фото: "АрміяInform"

Ограниченно годные граждане должны пройти военно-врачебную комиссию для получения нового статуса. Таких граждан могут штрафовать за нарушение правил воинского учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Ограниченно годные и ВВК

В Украине до изменений в военном законодательстве была категория военнообязанных, которая имела статус "ограниченно годный к военной службе".

Изменения этот статус упразднили, а граждане, имевшие этот статус, должны получить новый. Для этого им нужно пройти военно-врачебную комиссию.

"Как ограниченно годный Вы подлежит пересмотру до февраля 2025 года. Итак, получив повестку Вы должны пройти ВВК", — пояснил адвокат Юрий Айвазян гражданину, который имел соответствующий статус.

Штрафы для ограниченно годных

При этом ограниченно годящийся гражданин может быть оштрафован за нарушение правил воинского учета. Закон этого не запрещает.

"Что касается штрафа, то Вы имеете право на обжалование постановления руководителя ТЦК в судебном порядке, если Вас будут привлечены к ответственности неправомерно", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли ограниченно годные граждане сами идти в ТЦК на повторную военно-врачебную комиссию.

Также мы сообщали о том, могут ли в ТЦК отказать бронированию ограниченно годных.