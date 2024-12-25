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Штрафи і ВЛК для обмежено придатних — що говорить закон

25 грудня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафи для обмежено придатних - чи можна штрафувати і посилати на ВЛК обмежено придатних
Процес проходження ВЛК. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Обмежено придатні військовозобов’язані громадяни мають пройти військово-лікарську комісію для отримання нового статусу. Також таких громадян можуть штрафувати за порушення правил військового обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні до змін у військовому законодавстві була категорія військовозобов’язаних, яка мала статус "обмежено придатний до військової служби".

Зміни цей статус скасували, а громадяни, які мали цей статус, повинні отримати новий.  Для цього їм потрібно пройти військово-лікарську комісію.

"Як обмежено придатний Ви підлягаєте переогляду до лютого 2025 року. Отже, отримавши повістку, Ви повинні пройти ВЛК", — пояснив адвокат Юрій Айвазян громадянину, який мав відповідний статус.

Штрафи для обмежено придатних

При цьому обмежено придатний громадянин може бути оштрафований за порушення правил військового обліку. Закон цього не забороняє.

"Що стосується штрафу, то Ви маєте право на оскарження постанови керівника ТЦК у судовому порядку, якщо Вас буде притягнуто до відповідальності неправомірно", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають обмежено придатні громадяни самі йти до ТЦК на повторну військово-лікарську комісію.

Також ми повідомляли про те, чи можуть у ТЦК відмовити бронюванню обмежено придатних.

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