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Штрафы за нарушение военного учета — кого из студентов это коснется

12 июля 2024 18:44
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафы за необновление данных, кто из студентов будет оштрафован
Студенты на занятиях. Фото: ИФНТУНГ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Штрафы за необновление военно-учетных данных могут быть наложены на студентов, которые не успеют подать своевременно справки об обучении. Впрочем, юристы уверены, что подобные случаи можно будет обжаловать в суде.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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В Украине идет процесс обновления военно-учетных данных. Те граждане, которые не пройдут эту процедуру, могут быть оштрафованы.

Такие штрафы могут затронуть и студентов, которые согласно действующему законодательству имеют право на отсрочку от мобилизации.

Можно ли будет обжаловать штрафы

Штрафы для студентов возможны, если они несвоевременно предоставят в ТЦК справки об обучении.

"Да, вас привлекут к административной ответственности. Обязательно обновите данные через "Резерв+". Если вы этого не сделаете, вас привлекут к административной ответственности", — подчеркнул адвокат Андрей Карпенко, отвечая на вопросы такого студента.

Впрочем, другой юрист, Вячеслав Кирда, отметил: "Совершенно вероятно, что ТЦК будет пытаться наложить на вас административное взыскание. Но вы точно сможете попытаться его обжаловать в судебном порядке" .

Напомним, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу в июле.

Добавим, ряд университетов придумал схему как предотвратить использование высшего образования студентами, как способ уклониться от мобилизации. Да, они будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК.

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