Штрафи за неоновлення даних, хто зі студентів буде оштрафований

Студенти на заняттях. Фото: ІФНТУНГ

Штрафи за неоновлення військово-облікових даних можуть бути накладені на студентів, які не встигнуть подати вчасно довідки про навчання. Втім, юристи упевнені, що такі випадки можна буде оскаржити у суді.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Штрафи для студентів

В Україні триває процес оновлення військово-облікових даних. Ті громадяни, які не пройдуть цю процедуру, можуть бути оштрафовані.

Такі штрафи можуть зачепити і студентів, які, згідно із чинним законодавством, мають право на відстрочку від мобілізації.

Чи можна буде оскаржити штрафи

Штрафи для студентів можливі, якщо вони невчасно нададуть до ТЦК довідки про навчання.

"Так, вас притягнуть до адміністративної відповідальності. Обов'язково поновіть дані через "Резерв+". Якщо ви цього не зробите, вас притягнуть до адміністративної відповідальності", — підкреслив адвокат Андрій Карпенко, відповідаючи на питання такого студента.

Втім, інший юрист, В’ячеслав Кирда, зазначив: "Цілком вірогідно, що ТЦК буде намагатися накласти на вас адміністративне стягнення. Але ви точно зможете спробувати його оскаржити в судовому порядку".

Нагадаємо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у липні.

Додамо, низка університетів вигадала схему як запобігти використанню вищої освіти студентами, як способом ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.