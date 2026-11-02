Военные ТЦК и СП. Facebook

Во время военного положения в Украине продолжается мобилизация, а соблюдение правил воинского учета остается обязанностью военнообязанных граждан. За нарушение установленных требований предусмотрены денежные взыскания, а в случае уклонения от призыва на военную службу может наступить уголовная ответственность. Возможность призыва зависит от возраста, состояния здоровья и наличия законных оснований для отсрочки или бронирования.

Основные положения законодательства напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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Кого могут призвать на службу

По общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если они признаны годными к службе и не имеют права на отсрочку или бронирование. В отдельных предусмотренных законом случаях призвать могут и мужчин от 18 до 25 лет: офицеров запаса и граждан, ранее проходивших срочную военную службу. Для остальных мужчин этой возрастной группы предусмотрена возможность добровольно присоединиться к войску. Военная служба женщин, состоящих на воинском учете, также остается добровольной.

Защита независимости и территориальной целостности Украины закреплена в статье 65 Конституции. Помимо этого, законодательство определяет конкретные требования к ведению воинского учета. Военнообязанные должны являться по надлежащему вызову, выполнять законные требования уполномоченных лиц и своевременно актуализировать сведения о себе. К основным обязанностям относятся:

явка в ТЦК и СП по повестке в установленном порядке;

наличие военно-учетного документа в бумажном или электронном виде и его предъявление в предусмотренных законом случаях;

своевременное сообщение об изменении персональных данных в ТЦК и СП либо внесение актуальных сведений через электронный кабинет.

Какие штрафы предусмотрены за нарушения

За нарушение правил воинского учета и требований законодательства о мобилизации в особый период для граждан предусмотрен административный штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Для должностных лиц предприятий и организаций, нарушивших соответствующие требования законодательства о мобилизации, сумма взыскания может составлять от 34 000 до 59 500 гривен. Конкретный размер зависит от характера нарушения и обстоятельств дела. Отдельно законодательство предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

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Когда может грозить лишение свободы

Согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Это отдельный вид ответственности, который нельзя автоматически приравнивать к административному штрафу за нарушение правил воинского учета.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в Днепропетровской области представители ТЦК задержали и мобилизировали студента, в документах которого были обнаружены несоответствия.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что надо сделать военнообязанным украинцам, если в приложении "Резерв+" пропала графа с отсрочкой от мобилизации.