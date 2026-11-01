Отсрочка не предоставляется автоматически: суд разъяснил правила для студентов

Патруль ТЦК и полиция проводят проверку водителей на блокпосту. Фото: кадр из видео

Днепропетровский окружной административный суд поставил точку в деле студента, который пытался обжаловать свою мобилизацию и вернуться к учебе. Уполномоченная группа совместно с полицией остановила молодого человека на блокпосту для проверки документов. Однако при сверке данных через реестр "Оберіг" были выявлены несоответствия и полное отсутствие информации о праве на отсрочку.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает Новини.LIVE.

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Почему статус студента не защищает от мобилизации на 100%

Главным аргументом истца было его обучение. Парень подчеркивал, что с 1 сентября 2024 года получает образование на дневной форме обучения в Харьковском профессиональном колледже строительства и промышленности. Завершить обучение он должен был 30 июня 2027 года. В подтверждение своих слов он предоставил справку из ЕДЕБО № 855919 от 2 июня 2026 года. Студент был убежден, что статья 23 Закона о мобилизации гарантировала ему неприкосновенность.

Однако суд встал на сторону ТЦК, подробно объяснив механизм действия законодательства. Право на отсрочку не является автоматическим. Наличие записи в базе данных или наличие студенческого билета не останавливает мобилизацию.

Согласно постановлению Кабмина № 560, человек должен лично подать председателю комиссии ТЦК письменное заявление по установленной форме из приложения 4. К этому заявлению необходимо приложить справку из ЕДЕБО.

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При изучении материалов дела суд не обнаружил никаких доказательств того, что парень подавал такое заявление до момента своего призыва. Представители военкомата подчеркнули, что устные разговоры об обучении на блокпосту или в ТЦК не имеют никакой юридической силы. Поскольку официального обращения не было, военкомат не имел законных оснований самостоятельно предоставлять юноше отсрочку.

Студент также пытался доказать, что медосмотр в поликлинике был формальным, а его жалобы проигнорировали. Судьи отклонили и этот аргумент, опираясь на практику Верховного Суда. Административные суды не имеют полномочий устанавливать медицинские диагнозы.

Если призывник не согласен с выводами районной ВЛК, он имеет право обжаловать их в комиссии областного уровня или в Центральной ВЛК, а не просить судей отменить приказ о мобилизации по состоянию здоровья.

Можно ли через суд отменить мобилизацию

После того как юноша прибыл в воинскую часть, он перестал быть военнообязанным и приобрел статус военнослужащего. Процедура призыва является необратимой. Суд подчеркнул, что уволиться из армии теперь можно только по четкому перечню оснований, определенному статьей 26 Закона о воинской обязанности. Обучение в колледже в этот перечень не входит.

Поэтому даже если бы суд обнаружил процедурные нарушения в действиях ТЦК, это не стало бы основанием для демобилизации солдата.

В итоге Днепропетровский окружной административный суд полностью отказал молодому человеку в удовлетворении иска. Приказы о его призыве и зачислении в воинскую часть остались в силе.

Новини.LIVE сообщали, что как контрактники и мобилизованные, так и офицеры имеют законное право получать высшее образование во время прохождения службы. Для этого предусмотрены заочный или дистанционный форматы обучения, однако учебный график не должен препятствовать выполнению боевых и служебных задач.

В то же время статус студента не дает автоматической защиты от призыва, если нарушен принцип последовательности образования. Отсрочка не предоставляется тем, кто учится на заочной форме, проходит краткосрочные образовательные курсы или получает специальность на уровне, который уже имеет, например, второе высшее образование той же степени. Кроме того, основанием для мобилизации становится отсутствие или несвоевременное внесение сведений о соискателе образования в государственную электронную базу ЕДЕБО.