Військові ТЦК та СП. Facebook

Під час воєнного стану в Україні триває мобілізація, а дотримання правил військового обліку залишається обов’язком військовозобов’язаних громадян. За порушення встановлених вимог передбачені грошові стягнення, а в разі ухилення від призову на військову службу може настати кримінальна відповідальність. Можливість призову залежить від віку, стану здоров’я та наявності законних підстав для відстрочки або бронювання.

Основні положення законодавства нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

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Кого можуть призвати на службу

За загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони визнані придатними до служби та не мають права на відстрочку або бронювання. В окремих передбачених законом випадках можуть призвати й чоловіків віком від 18 до 25 років: офіцерів запасу та громадян, які раніше проходили строкову військову службу. Для решти чоловіків цієї вікової групи передбачена можливість добровільно приєднатися до війська. Військова служба жінок, які перебувають на військовому обліку, також залишається добровільною.

Захист незалежності та територіальної цілісності України закріплено у статті 65 Конституції. Крім того, законодавство визначає конкретні вимоги до ведення військового обліку. Військовозобов’язані повинні з’являтися на належний виклик, виконувати законні вимоги уповноважених осіб та своєчасно оновлювати відомості про себе. До основних обов’язків належать:

явка до ТЦК та СП за повісткою у встановленому порядку;

наявність військово-облікового документа в паперовому або електронному вигляді та його пред’явлення у передбачених законом випадках;

своєчасне повідомлення про зміну персональних даних у ТЦК та СП або внесення актуальних відомостей через електронний кабінет.

Які штрафи передбачені за порушення

За порушення правил військового обліку та вимог законодавства про мобілізацію в особливий період для громадян передбачено адміністративний штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Для посадових осіб підприємств та організацій, які порушили відповідні вимоги законодавства про мобілізацію, сума стягнення може становити від 34 000 до 59 500 гривень. Конкретний розмір залежить від характеру порушення та обставин справи. Окремо законодавство передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

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Коли може загрожувати позбавлення волі

Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Це окремий вид відповідальності, який не можна автоматично прирівнювати до адміністративного штрафу за порушення правил військового обліку.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що в Дніпропетровській області представники ТЦК затримали та мобілізували студента, у документах якого були виявлені невідповідності.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що потрібно зробити військовозобов’язаним українцям, якщо в додатку "Резерв+" зникла графа з відстрочкою від мобілізації.