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Сельские старосты не должны заниматься раздачей повесток

30 декабря 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Сельские старосты не должны заниматься раздачей повесток
Работники ТЦК. Фото: Генштаб
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Органы местного самоуправления не должны заниматься процессом мобилизации , такое переложение обязанностей из Минобороны на городские советы и сельских старост нецелесообразно. Иначе нужно сокращать штаты ТЦК, если их работой будут заниматься другие организации.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Повестки – не дело местных властей

Дмитрий Снегирев назвал идею частичного переложения процесса мобилизации на органы местного самоуправления абсолютно нецелесообразной.

"Сельский староста не должен заниматься мобилизацией", — уверен эксперт.

Он подчеркнул, что тот единственный электронный реестр, до сих пор не созданный, снял бы все проблемы, которые авторы законопроекта пытаются решить идеей привлечения к мобилизации местных властей.

ТЦК — под сокращение

"И опять-таки возникает вопрос, а зачем тогда все эти работники в штатах ТЦК?" — отметил Снегирев.

Он добавил, что в таком случае штаты территориальных центров комплектования нужно сокращать, потому что зачем платить им зарплату, если их работу будут выполнять другие структуры и люди.

Напомним, что Кабинет министров Украины подал в парламент законопроект о мобилизации, который сразу получил огласку среди общества и экспертной среды. Народные депутаты комментарии дают неохотно, некоторые комитеты считают, что не будут вовлечены в обсуждение столь важного для страны закона.

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