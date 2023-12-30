Сільські старости не повинні займатися роздачею повісток

Працівники ТЦК. Фото: Генштаб

Органи місцевого самоврядування не повинні займатися процесом мобілізації, таке перекладання обов’язків з Міноборони на міські ради та сільських старост є недоцільними. Інакше треба скорочувати штати ТЦК, якщо їхньою роботою займатимуться інші організації.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов назвав ідею часткового перекладання процесу мобілізації на органи місцевого самоврядування абсолютно недоцільною.

"Сільський староста не повинен займатися мобілізацією", — упевнений експерт.

Він наголосив, що той єдиний електронний реєстр, який досі не створений, зняв би усі проблеми, які автори законопроекту намагаються вирішити ідеєю залучення до мобілізації місцеву владу.

ТЦК — під скорочення

"І знов-таки — виникає питання, а навіщо тоді усі ці працівники в штатах ТЦК?" — зазначив Снєгирьов.

Він додав, що в такому разі штати територіальних центрів комплектування треба скорочувати, бо навіщо платити їм зарплату, якщо їхню роботу виконуватимуть інші структури і люди.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України подав у парламент законопроєкт щодо мобілізації, який одразу набув розголосу серед суспільства та експертного середовища. Народні депутати коментарі дають неохоче, деякі комітети вважають, що не будуть залучені до обговорення такого важливого для країни закону.