Мобілізація в Україні – що потрібно змінити

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: соцмережі

Міністр оборони Рустем Умєров поділився думкою, що потрібно змінити у процесі мобілізації. За його словами, важливо усвідомити сутність мобілізації, оскільки громадська думка часто негативно ставиться до цього процесу.

Про це Рустем Умєров повідомив в інтерв'ю Суспільному.

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За словами міністра, у багатьох випадках служба на благо країни сприймається як тягар, тоді як насправді це має бути втіленням честі та боргу.

"Необхідно переглянути погляди на цей процес, включаючи його методи та формати", — говорить він.

Також він зазначив, що створюється спеціальна матриця відповідальності чи мобілізації, яка має бути зрозумілою суспільству. Ця матриця обговорюється з безпечними та оборонними силами, урядом та парламентом.

Основна мета — роз'яснити громадянам, як вони можуть вступити в службу країні, що на них чекає після вступу, як проходитиме їх підготовка, умови відпустки, і що буде після завершення служби, особливо під час війни. Усі ці аспекти є вкрай важливими. Раніше це питання було недостатньо опрацьоване і багато хто уникав його.

"Моє завдання — розв'язувати ці проблеми, тому я почав спілкування з військовими, щоб дізнатися про їхні потреби та очікування. Необхідно встановити чіткі правила для всіх", — додав він.

Що потрібно змінити щодо громадян до обов'язку служити батьківщині

Щодо зміни ставлення громадян до обов'язку служити країні на десятому році російсько-української війни, Умєров сказав, що з 2014 року це питання завжди було актуальним.

"Мета — відновити кордони країни, як вони були у 1991 році. Суспільству необхідно зрозуміти, як повертатимемо території. У цьому контексті питання мобілізації, демобілізації, відстрочки, соціального захисту вимагають додаткових роз'яснень та змін", — говорить він.

При цьому він уточнив, що якщо суспільство ставить ці питання військовим та чиновникам, ми маємо приділити час для ретельного опрацювання та надання відповідей.

Нагадаємо, що представники місцевих ТЦК мають повноваження сповіщати військовозобов'язаних громадян у публічних місцях. Ця процедура включає інформування громадян про необхідність реєструватися або оновлювати свої реєстраційні дані.

Крім того, адвокат Ростислав Кравець прокоментував заяви Мар'яни Безуглої про вручення повісток не лише працівниками ТЦК, а й поліцейськими. За словами фахівця, поліція не має такої функції, до того ж для цього потрібні додаткові витрати з держбюджету.