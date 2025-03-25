Увольнение из ВСУ по уходу - увольнение для ухода за сыном с инвалидностью

Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Если военнослужащий имеет совершеннолетнего ребенка с инвалидностью, он может уволиться из ВСУ для ухода за этим ребенком. Но для этого нужно соблюсти два важных условия.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Увольнение по уходу за ребенком с инвалидностью

Военнослужащий имеет право уволиться из рядов Вооруженных сил Украины по ряду уважительных причин.

Одной из таких причин является инвалидность близкого человека, в частности, ребенка.

Это касается даже совершеннолетнего ребенка, которому уже исполнилось 18 лет.

Два важных условия для увольнения

Но для увольнения по такому основанию нужно соблюсти несколько важных условий.

Во-первых, совершеннолетний ребенок, для ухода за которым военнослужащий планирует уволиться, должен иметь оформленную инвалидность как минимум второй группы. Наличие инвалидности третьей группы не является основанием для увольнения.

Кроме того, военнослужащий должен быть единственным близким родственником, который может осуществлять такой уход.

"То есть при наличии матери, вы не имеете права на увольнение", — пояснил такому гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какое условие является главным для увольнения из ВСУ по причине ухода за близкими родственниками.

Добавим, мы сообщали о том, возможна ли мобилизация мужчины, который ухаживает за женой с инвалидностью.