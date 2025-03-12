Звільнення з армії в Україні 2025- усі причини звільнення

Українські військові. Фото: Міноборони

Українські військові мають право звільнитися зі Збройних сил України навіть під час дії воєнного стану. Існує ціла низка причин, які дозволять військовим-контрактникам звільнитися до завершення війни.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право на звільнення з військової служби.

Причини та підстави для звільнення у мирний час та підчас дії воєнного стану можуть бути різними.

Причини звільнення контрактників під час війни

Так, військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, під час війни можуть звільнитися із ЗСУ після досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Також чинними у воєнний час є наступні причини:

стан здоров’я;

обвинувальний вирок суду;

поважні сімейні обставини;

звільнення з полону;

закінчення контракту, який був підписаний під час війни.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на які виплати можуть розраховувати військові під час звільнення зі Збройних сил України.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можлива повторна мобілізація після звільнення із ЗСУ.