Звільнення із ЗСУ за доглядом — звільнення для догляду за сином з інвалідністю

Військослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Якщо військовослужбовець має повнолітню дитину з інвалідністю, він може звільнитися із ЗСУ для догляду за цією дитиною. Але для цього потрібно дотриматися двох важливих умов.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Звільнення для догляду за дитиною з інвалідністю

Військовослужбовець має право звільнитися з лав Збройних сил України з низки поважних причин.

Однією із таких причин є інвалідність близької людини, зокрема, дитини.

Це стосується навіть повнолітньої дитини, якій уже виповнилося 18 років.

Дві важливі умови для звільнення

Але для звільнення за такою підставою потрібно дотриматися кількох важливих умов.

По-перше, повнолітня дитина, для догляду за якою військовослужбовець планує звільнитися, повинна мати оформлену інвалідність щонайменше другої групи. Наявність інвалідності третьої групи не є підставою для звільнення.

Крім того, військовослужбовець має бути єдиним близьким родичем, який може здійснювати такий догляд.

"Тобто за наявності матері, ви не маєте права на звільнення", — пояснив такому громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка умова є головною для звільнення із ЗСУ з причини догляду за близькими родичами.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливою є мобілізація чоловіка, який доглядає за дружиною з інвалідністю.