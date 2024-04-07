Сырский назначил служебную проверку по делу о вручении повестки журналисту Слідство.Інфо
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский отреагировал на скандал вокруг попытки вручить повестку журналисту "Слідство.Інфо". Он подчеркнул, что на этот счет назначил служебную проверку.
Соответствующее обращение обнародовало СтратКом ВСУ в воскресенье, 7 апреля.
Вклад журналистов в победу
"Прежде всего, выражаем уважение и признание важности вклада журналистов в борьбу с российскими захватчиками, в том числе и в информационном пространстве", — заявил Сырский.
Он также напомнил, что сотни журналистов с начала полномасштабного вторжения стали в ряды Сил обороны.
"Профессиональные медийщики проявили себя преданными патриотами. Мы храним память о журналистах, погибших на поле боя", — добавил главнокомандующий.
Он также заверил, что военнослужащие искренне благодарны работникам медиа, которые помогают защищать информационное пространство Украины и мира от российской пропаганды. Сырский добавил, что вклад этих людей в будущую победу Украины беспрецедентный.
"Над российскими захватчиками и над проявлениями нарушений и коррупции в Вооруженных Силах Украины", — подчеркнул он.
Генерал-полковник также подчеркнул, что профессиональная деятельность журналистов пользуется уважением командования Вооруженных сил Украины и охраняется законодательством Украины.
Служебная проверка по скандалу
В заключение Сырский заверил, что по материалам, опубликованным Общественной организацией "Слідство.Інфо", им была определена задача командующего Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку.
"По результатам служебной проверки будут принять соответствующие решения", — завершил свое обращение Сырский.
Ранее мы сообщали, что в Сухопутных войсках заявили, что в настоящее время проходит расследование по скандальной ситуации по вручению повестки работниками ТЦК и СП журналисту Евгению Шульгату.
Добавим, что на ситуацию с вручением повестки представителями ТЦК журналисту Шульгату отреагировал также глава СБУ Василий Малюк.
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