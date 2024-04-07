Сырский назначил служебную проверку по делу о вручении повестки журналисту Слідство.Інфо

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Фото: РБК-Украина

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский отреагировал на скандал вокруг попытки вручить повестку журналисту "Слідство.Інфо". Он подчеркнул, что на этот счет назначил служебную проверку.

Соответствующее обращение обнародовало СтратКом ВСУ в воскресенье, 7 апреля.

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Вклад журналистов в победу

"Прежде всего, выражаем уважение и признание важности вклада журналистов в борьбу с российскими захватчиками, в том числе и в информационном пространстве", — заявил Сырский.

Он также напомнил, что сотни журналистов с начала полномасштабного вторжения стали в ряды Сил обороны.

"Профессиональные медийщики проявили себя преданными патриотами. Мы храним память о журналистах, погибших на поле боя", — добавил главнокомандующий.

Он также заверил, что военнослужащие искренне благодарны работникам медиа, которые помогают защищать информационное пространство Украины и мира от российской пропаганды. Сырский добавил, что вклад этих людей в будущую победу Украины беспрецедентный.

"Над российскими захватчиками и над проявлениями нарушений и коррупции в Вооруженных Силах Украины", — подчеркнул он.

Генерал-полковник также подчеркнул, что профессиональная деятельность журналистов пользуется уважением командования Вооруженных сил Украины и охраняется законодательством Украины.

Служебная проверка по скандалу

В заключение Сырский заверил, что по материалам, опубликованным Общественной организацией "Слідство.Інфо", им была определена задача командующего Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку.

"По результатам служебной проверки будут принять соответствующие решения", — завершил свое обращение Сырский.

Ранее мы сообщали, что в Сухопутных войсках заявили, что в настоящее время проходит расследование по скандальной ситуации по вручению повестки работниками ТЦК и СП журналисту Евгению Шульгату.

Добавим, что на ситуацию с вручением повестки представителями ТЦК журналисту Шульгату отреагировал также глава СБУ Василий Малюк.