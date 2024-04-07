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Сирський призначив службову перевірку у справі про вручення повістки журналісту Слідство.Інфо

7 квітня 2024 07:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сирський призначив службову перевірку у справі про вручення повістки журналісту Слідство.Інфо
Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: РБК-Україна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський відреагував на скандал навколо спроби вручити повістку журналісту "Слідство.Інфо". Він наголосив, що з цього приводу призначив службову перевірку.

Відповідне звернення оприлюднив СтратКом ЗСУ у неділю, 7 квітня. 

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Внесок журналістів у перемогу

"Насамперед, висловлюємо повагу і визнання важливості внеску журналістів у боротьбу з російськими загарбниками, зокрема і в інформаційному просторі", — заявив Сирський.

Він також нагадав, що сотні журналістів від початку повномасштабного вторгнення стали до лав Сил оборони. 

"Професійні медійники проявили себе відданими патріотами. Ми бережемо пам'ять про журналістів, які загинули на полі бою", — додав головнокомандувач. 

Він також запевнив, що військовослужбовці щиро вдячні працівникам медіа, які нині допомагають боронити інформаційний простір України та світу від російської пропаганди. Сирський додав, що внесок цих людей у майбутню Перемогу України є безпрецедентним.

"Над російськими загарбниками і над проявами порушень і корупції у Збройних Силах України", — підкреслив він. 

Генерал-полковник також наголосити, що професійна діяльність журналістів користується повагою командування Збройних Сил України та охороняється законодавством України.

Службова перевірка щодо скандалу

Наостанок Сирський запевнив, що за матеріалами,  опублікованими Громадською організацією "Слідство.Інфо", ним було визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку.

"За результатами службової перевірки будуть прийняти відповідні рішення", — завершив своє звернення Сирський.

Раніше ми повідомляли, що у Сухопутних військах заявили, що наразі відбувається розслідування щодо скандальної ситуації з вручення повістки працівниками ТЦК та СП журналісту Євгенію Шульгату.

Додамо, що на ситуацію з врученням повістки представниками ТЦК журналісту Шульгату відреагував також голова СБУ Василь Малюк.

ЗСУ
журналісти
Україна
повістки
ТЦК та СП
Сирський

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