Нехватка бойцов ВСУ — Сырский назвал пути решения проблемы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ОПУ

Украина имеет меньший мобилизационный ресурс, чем Российская Федерация. Однако есть как минимум два способа, которыми можно попытаться компенсировать недостаток бойцов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Реклама

Читайте также:

Как компенсировать недостаток мобилизационного ресурса в Украине

В частности, во время интервью у Сырского спросили, как компенсировать количество бойцов на фронте, учитывая то, что мобилизационный ресурс РФ (по открытым данным) составляет 20-25 млн, а в Украине — примерно 2-5 млн. Головко считает, что одним из основных путей может заключаться в технологическом оружии.

"То есть, использовать оружие, технику без военнослужащих, или оружие, которое имеет дистанционное управление — чтобы максимально снизить человеческие потери", — сказал Сырский.

Еще одно направление, как считает главком, является повышение качества подготовки мобилизованных. Он пояснил, что профессионально обученный солдат имеет гораздо больше шансов выжить га поле боя, ночь тот, который имеет более слабую подготовку.

Также Сырский напомнил, что в ВСУ увеличить общевойсковую подготовку с 1 месяца до 51 суток.

"И после этого также одновременно был увеличен курс адаптивной подготовки — до 15 суток. То есть военнослужащий, который попадает в учебный центр, проходит подготовку там и после этого — в части. В целом это все длится фактически два месяца. Это позволяет нашему военнослужащему быть максимально готовым к тем вызовам, которые он встретит на поле боя", — резюмировал главком.

Напомним, недавно военный Егор Чечеринд рассказал, что на отдельных участках фронта до половины позиций остаются пустыми. Причина в провале в рекрутинге и отсутствии решений, которые должны разблокировать системное комплектование.

Также мы писали, что согласно программе действий Минобороны Украины, в 2026 году мобилизация составит 2500 человек в месяц.