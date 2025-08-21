Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Сырский сказал, как компенсировать нехватку мобилизованных в ВСУ

Сырский сказал, как компенсировать нехватку мобилизованных в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 01:30
Нехватка бойцов ВСУ — Сырский назвал пути решения проблемы
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ОПУ

Украина имеет меньший мобилизационный ресурс, чем Российская Федерация. Однако есть как минимум два способа, которыми можно попытаться компенсировать недостаток бойцов. 

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Реклама
Читайте также:

Как компенсировать недостаток мобилизационного ресурса в Украине

В частности, во время интервью у Сырского спросили, как компенсировать количество бойцов на фронте, учитывая то, что мобилизационный ресурс РФ (по открытым данным) составляет 20-25 млн, а в Украине — примерно 2-5 млн. Головко считает, что одним из основных путей может заключаться в технологическом оружии.

"То есть, использовать оружие, технику без военнослужащих, или оружие, которое имеет дистанционное управление — чтобы максимально снизить человеческие потери", — сказал Сырский.

Еще одно направление, как считает главком, является повышение качества подготовки мобилизованных. Он пояснил, что профессионально обученный солдат имеет гораздо больше шансов выжить га поле боя, ночь тот, который имеет более слабую подготовку.

Также Сырский напомнил, что в ВСУ увеличить общевойсковую подготовку с 1 месяца до 51 суток.

"И после этого также одновременно был увеличен курс адаптивной подготовки — до 15 суток. То есть военнослужащий, который попадает в учебный центр, проходит подготовку там и после этого — в части. В целом это все длится фактически два месяца. Это позволяет нашему военнослужащему быть максимально готовым к тем вызовам, которые он встретит на поле боя", — резюмировал главком.

Напомним, недавно военный Егор Чечеринд рассказал, что на отдельных участках фронта до половины позиций остаются пустыми. Причина в провале в рекрутинге и отсутствии решений, которые должны разблокировать системное комплектование.

Также мы писали, что согласно программе действий Минобороны Украины, в 2026 году мобилизация составит 2500 человек в месяц.

ВСУ армия мобилизация война в Украине Александр Сырский ситуация на фронте
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации