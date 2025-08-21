Нестача бійців ЗСУ — Сирський назвав шляхи вирішення проблеми

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ОПУ

Україна має менший мобілізаційний ресурс, ніж Російська Федерація. Однак є щонайменше два способи, якими можна спробувати компенсувати нестачу бійців.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як компенсувати нестачу мобілізаційного ресурсу в Україні

Зокрема, під час інтерв'ю у Сирського спитали, як компенсувати кількість бійців на фронті, враховуючи те, що мобілізаційний ресурс РФ (за відкритими даними) склад 20-25 млн, а в Україні — приблизно 2-5 млн. Головком вважає, що одним з основних шляхів може полягати у технологічній зброї.

"Тобто, використовувати зброю, техніку без військовослужбовців, або зброю, яка має дистанційне управління — щоб максимально знизити людські втрати", — сказав Сирський.

Ще один напрямок, як вважає головком, є підвищення якості підготовки мобілізованих. Він пояснив, що професійно навчений солдат має набагато більше шансів вижити га полі бою, ніч той, який має слабшу підготовку.

Також Сирський нагадав, що у ЗСУ збільшити загальновійськову підготовку з 1 місяця до 51 доби.

"І після цього також одночасно було збільшено курс адаптивної підготовки — до 15 діб. Тобто військовослужбовець, який потрапляє до навчального центру, проходить підготовку там і після цього — у частині. Загалом це все триває фактично два місяці. Це дозволяє нашому військовослужбовцю бути максимально готовим до тих викликів, які він зустріне на полі бою", — резюмував головком.

Нагадаємо, нещодавно військовий Єгор Чечеринд розповів, що на окремих ділянках фронту до половини позицій залишаються порожніми. Причина у провалі в рекрутингу та браку рішень, що мали б розблокувати системне комплектування.

Також ми писали, що згідно програми дій Міноборони України, у 2026 році мобілізація становитиме 2500 осіб на місяць.