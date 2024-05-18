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Скандал с избиением одесситки работником ТЦК — что советуют адвокаты девушки

18 мая 2024 04:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Скандал с избиением одесситки работником ТЦК — что советуют адвокаты девушки
Антонина Токмакова. Фото: instagram.com/kkto14jrelx2
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Адвокаты 19-летней одесситки Антонины Токмаковой, которую костылем избил военный, считают, что стороны конфликта должны примириться. Пока защитники девушки разрабатывают "конструктивное решение" этой ситуации.

Об этом в пятницу, 17 мая, в комментарии "Суспільному" сообщил один из адвокатов Антонины Андрей Смирнов.

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По словам Смирнова, адвокаты ищут "конструктивное решение", чтобы не было негатива по отношению к военным. Также сторона защиты обсуждает позицию клиентки.

"Мы предоставили ряд юридических консультаций с адвокатом Дмитрием Бакулиным. И мы считаем, что стороны должны примириться. То есть мы сегодня стараемся сделать все, чтобы стороны примирились, иск никакой мы не подавали", — подчеркнул Смирнов.

Также журналисты "Суспільного" направили информационный запрос в полицию, чтобы правоохранители прокомментировали подробности дела и возможность примирения.

Напомним, вечером в понедельник, 13 мая, 19-летняя одесситка Антонина Токмакова сообщила, что ее избил костылем сотрудник ТЦК. На своей странице в Instagram потерпевшая опубликовала фото со следами побоев, видео с нападением и рассказ о случившемся. По словам Антонины, ее вместе с друзьями-парнями незаконно удерживали в райотделе в течение нескольких часов, после чего одного из ее товарищей увезли в ТЦК. Увидев, что девушка снимает на видео водителя автомобиля, военный с костылем набросился на нее и избил.

Также мы сообщали, что версия следствия отличается от истории, которую рассказала Антонина. Правоохранители отметили, что девушку и ее товарищей отвезли в райотдел из-за того, что они напали на водителя такси. В отделении, по словам полицейских, девушка также вела себя несдержанно: бросалась в сторону правоохранителей, не реагировала на предупреждения и разбила окно в КПП. За эти правонарушения одесситке назначили наказание — административный арест на 15 суток.

В Оперативном командовании "Юг" призвали правоохранительные органы установить все обстоятельства происшествия и привлечь виновных к наказанию.

избиение
военкомат
ТЦК и СП
военнослужащие

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