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Одеситка заявила, що співробітник ТЦК побив її милицею — подробиці інциденту

14 травня 2024 01:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Одеситка заявила, що співробітник ТЦК побив її милицею — подробиці інциденту
Синці після побиття. Фото: instagram.com/kkto14jrelx2
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

19-річна одеситка Антоніна Томакова заявила, що співробітник ТЦК побив її милицею. Причиною інциденту, за словами потерпілої, стало те, що вона знімала відео під час затримання її хлопця.

Відео з нападом на неї людини у військовій формі та розповідь із подробицями конфлікту дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram в понеділок, 13 травня.

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За словами Антоніни, вона із трьома друзями-хлопцями прийшла до поліції писати заяву на таксиста, який залив їм обличчя перечним балоном, бо розлютився через те, що не побачив кількість адрес поїздки. Під час написання заяви до райвідділу зайшов військовий із милицею в руках.

"Представився співробітником ТЦК. Він був поряд із поліцейськими в момент оформлення заяви. Потім він вийшов. Після того, як заява була написана, поліція відмовилася випускати нас", — розповіла дівчина.

Спочатку на обурення молодих людей та на зйомку правоохоронці відреагували мовчки, але коли дівчина захотіла вийти з відділу, їй перегородили шлях рукою, після чого заявили, що вона скоїла дрібне хуліганство.

За словами Антоніни, їх не випускали з райвідділу протягом двох годин. Потім двом 19-річним хлопцям дозволили піти. Третього відпускати відмовилися, і дівчина залишилася з ним.

"І ось тут і з'являється чоловік із милицею з початку історії, заводячи за собою ще двох військових. Вони сказали, що мого друга зараз везуть на Канатну, 86 "переночувати" і далі "розбиратимуться". Це буквально", — поділилася подробицями інциденту одеситка.

Після цього хлопця повезли до ТЦК, а дівчина почала знімати на відео водія автомобіля. У цей час із відділення поліції вискочив військовий із милицею та побив її. 

У військкоматі заяву одеситки поки що не прокоментували.

Нагадаємо, нещодавно скандал за участю ТЦК стався в місті Шостка Сумської області. Там чоловік, якого ВЛК визнала придатним до служби, потрапив до реанімації.

Також ми повідомляли про те, що в Саксаганському ТЦК на Дніпропетровщині помер 44-річний військовозобов'язаний. У військкоматі родичам чоловіка сказали, що причиною смерті став епілептичний напад.

Одеса
поліція
побиття
військкомат
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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