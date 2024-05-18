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Скандал із побиттям одеситки працівником ТЦК — що радять адвокати дівчини

18 травня 2024 04:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Скандал із побиттям одеситки працівником ТЦК — що радять адвокати дівчини
Антоніна Токмакова. Фото: instagram.com/kkto14jrelx2
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Адвокати 19-річної одеситки Антоніни Токмакової, яку милицею побив військовий, вважають, що сторони конфлікту мають примиритися. Наразі захисники дівчини розробляють "конструктивне рішення" цієї ситуації.

Про це в п'ятницю, 17 травня, у коментарі "Суспільному" повідомив один із адвокатів Антоніни Андрій Смірнов.

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За словами Смірнова, адвокати шукають "конструктивне рішення" аби не було негативу по відношенню до військових. Також сторона захисту обговорює позицію клієнтки.

"Ми надали ряд юридичних консультацій з адвокатом Дмитром Бакуліним. І ми вважаємо, що сторони повинні примиритися. Тобто ми на сьогодні стараємося зробити все, щоб сторони примирилися, позов ніякий ми не подавали", — наголосив Смірнов.

Також журналісти "Суспільного" надіслали інформаційний запит до поліції, аби правоохоронці прокоментували подробиці справи та можливість примирення.

Нагадаємо, увечері в понеділок, 13 травня, 19-річна одеситка Антоніна Токмакова повідомила, що її побив милицею співробітник ТЦК. На своїй сторінці в Instagram потерпіла опублікувала фото зі слідами побоїв, відео з нападом та розповідь про те, що сталося. За словами Антоніни, її разом із друзями-хлопцями незаконно утримували в райвідділу протягом кількох годин, після чого одного з її товаришів повезли до ТЦК. Побачивши, що дівчина знімає на відео водія автівки, військовий із милицею накинувся на неї та побив.

Також ми повідомляли про те, що версія слідства відрізняється від історії, яку розповіла Антоніна. Правоохоронці зазначили, що дівчину та її товаришів відвезли до райвідділу через те, що вони напали на водія таксі. У відділку, за словами поліцейських, дівчина також поводилася нестримано: кидалась у бік правоохоронців, не реагувала на попередження та розбила вікно у КПП. За ці правопорушення одеситці призначили покарання — адміністративний арешт на 15 діб.

В Оперативному командуванні "Південь" закликали правоохоронні органи встановити всі обставини події та притягнути винних до покарання.

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військкомат
ТЦК та СП
військовослужбовці

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