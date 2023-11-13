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Скандал с задержанием водителя автобуса в Ужгороде — в ТЦК отреагировали

13 ноября 2023 16:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Скандал с задержанием водителя автобуса в Ужгороде — в ТЦК отреагировали
Заседание Закарпатского ОТЦК и СП. Фото: пресс-служба военкомата
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Ужгороде работники ТЦК насильно забрали в военкомат водителя автобуса, который отвозил детскую команду из Винницы на соревнования по тхэквондо. В Закарпатском ОТЦК и СП уже отреагировали на такой инцидент.

Соответствующее сообщение они опубликовали на своей странице Facebook.

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В ведомстве отметили, что работниками ТЦК был обнаружен гражданин, который не предоставил информации о пребывании на военном учете.

"При уточнении военно-учетных данных выяснилось, что у гражданина законных оснований на отсрочку по мобилизации (предусмотренные 23 статьей Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации") нет и последний безосновательно избегает военной службы в Вооруженных силах Украины", — отметили в сообщении.

Куда обращаться в случае спорных ситуаций

В пресс-службе военкомата добавили, что в своей работе ТЦК и СП руководствуются только действующим законодательством.

Также там отметили, что, если случаются конфликтные ситуации, следует обратиться за номером телефона горячей линии Закарпатского ОТЦК и СП: 067 600 6912.

призыв водителя в Закарпатье
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы "Закарпатский ОТЦК и СП"

Напомним, водитель ночевал в хостеле "Монада", где его ночью вместе с другими мужчинами схватили военные и полицейские. На его объяснение, что он единственный водитель для группы спортсменов, они не отреагировали.

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