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Скандал з затриманням водія автобуса в Ужгороді — у ТЦК відреагували

13 листопада 2023 16:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Скандал з затриманням водія автобуса в Ужгороді — у ТЦК відреагували
Засідання Закарпатського ОТЦК та СП. Фото: пресслужба військкомату
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Ужгороді працівники ТЦК насильно забрали до військкомату водія автобуса, який відвозив дитячу команду з Вінниці на змагання з тхеквондо. В Закарпатському ОТЦК та СП вже відреагували на такий інцидент.

Відповідне повідомлення вони опублікували на своїй сторінці у Facebook.

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У відомстві зазначили, що працівниками ТЦК було виявлено громадянина, який не надав інформації щодо перебування на військовому обліку.

"При уточненні війського-облікових даних з’ясувалося, що у громадянина законних підстав на відстрочку по мобілізації (які передбачені 23 статтею Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію") немає й останній безпідставно уникає військової служби в Збройних сил України", — наголосили у повідомленні.

Куди звертатися в разі спірних ситуацій

У пресслужбі військкомату додали, що у своїй роботі ТЦК та СП керуються лише чинним законодавством.

Також там зауважили, що якщо стаються конфліктні ситуації, варто звернутися за номером телефону гарячої лінії Закарпатського ОТЦК та СП: 067 600 6912.

призов водія на Закарпатті
Скриншот допису з фейсбук-сторінки "Закарпатський ОТЦК та СП"

Нагадаємо, водій ночував у хостелі "Монада", де його вночі разом із іншими чоловіками схопили військові та поліцейські. На його пояснення, що він є єдиним водієм для групи спортсменів, вони не відреагували.

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