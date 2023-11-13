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В Ужгороді військкоми забрали до ТЦК водія автобуса, який привіз дітей на змагання

13 листопада 2023 05:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В Ужгороді військкоми забрали до ТЦК водія автобуса, який привіз дітей на змагання
Група, яку водій привіз на змагання. Фото: Віталій Павловський
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні продовжують фіксувати випадки примусової мобілізації. Зокрема, в Ужгороді військкоми насильно забрали до ТЦК водія автобуса, який привіз дитячу команду з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо.

Про це написав у Фейсбуці журналіст Віталій Павловський.

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За його словами, водій ночував у хостелі "Монада", де його вночі разом із іншими чоловіками схопили військові та поліцейські. На його пояснення, що він є єдиним водієм для групи спортсменів, вони не відреагували.

ТКЦ відібрали у нього телефон, через що чоловік не зміг зв'язатися з рідними.

Група, яку водій привіз на змагання. Фото: Віталій Павловський
Група, яку водій привіз на змагання. Фото: Віталій Павловський

Водія направили на комісію, після чого одразу ж вручили військовий квиток та відправили до Чернігова.

Як повідомив згодом голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, він взяв цю ситуацію під контроль, пообіцявши вирішити усі питання безпеки та транспортування спортсменів.

Раніше ми повідомляли, щоб уникнути мобілізації, українці вдаються до різноманітних рішень. Серед них фіктивний шлюб з людиною з інвалідністю.

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