Отмена статуса ограниченно пригодный — что изменится для призывников

Прохождение военно-врачебной комиссии. Иллюстративное фото: Милитарный

В начале мая вступили в силу новые правила оценки здоровья военных и тех, кто может ими стать. Статус ограниченно применимых отменили, а список болезней, по которым определяется пригодность к службе, обновили.

Как теперь будут оценивать состояние здоровья в военно-врачебных комиссиях — пишет "Украинская правда".

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Без ограниченно пригодных

Журналисты УП описали истории мужчин с непростыми заболеваниями, которые теперь будут считать пригодными к службе.

В частности, военный Антон Грицунов рассказывает о глобальной проблеме, связанной с физическим состоянием военных. По его словам, сейчас в его работе наиболее вопиющая проблема — это только мобилизовавшие бойцы, но они по состоянию здоровья не смогут выполнять никаких задач.

"Треть абсолютно недееспособны. Не в плане медицинском, а в плане армейском: им ничего нельзя поручить. Трети можно поручить охранять кукурузу. Ну и, может, треть — это люди, которым можно дать в руки гранаты и сказать донести их до позиции" , — говорит военный.

Дело в том, что на бумаге нет разницы между больными и здоровыми, когда речь идет о боевом численном составе воинской части, пишет УП. И если командование дает задание роте в 80 бойцов, оно не учитывает, что из них боеспособной может быть только половина.

4 мая вступил в силу закон об обеспечении прав военных на соцзащиту, отменивший статус "ограниченно подходящий".

Вместо этого появился другой: "пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны".

Если сравнить со старым статусом, то новый расширяет сферу деятельности таких людей. "Штурмовать посадку" их не отправят, однако медиком, водителем или связистом на горячем участке фронта вполне могут.

Всем ограниченно пригодным придется до февраля 2025 пройти военно-врачебную комиссию еще раз и получить новый статус.

Что теперь меняется

Новые правила уменьшают зависимость вывода ВЛК от личного мнения врача. Так убран пункт о том, что при осмотре врачи должны к каждому из военнослужащих применять метод индивидуальной оценки годности.

Кроме того, по старой классификации болезней очень часто врач сам мог выбирать между пригодностью и ограниченной или ограниченной и непригодностью. В новом — такой выбор перед ним почти не стоит. И это прямой путь к понижению коррупционных рисков.

К примеру, статья о болезнях позвоночника и их последствиях: ранее военные с умеренными нарушениями функций позвоночника могли быть признаны непригодными или ограниченно пригодными. Теперь они подходят для службы в отдельных частях и подразделениях. Люди с незначительными нарушениями этой функции могли получить ограниченную пригодность, однако теперь они будут считаться полностью пригодными.

Кроме того, ранее человек с ампутацией части руки или ноги ниже уровня верхней трети голени считался ограниченно годным в военное время. Теперь всех военных с ампутациями конечности должны признать непригодными и исключить из военного учета.

Изменена процедура обжалования постановлений ВЛК. Теперь повторная комиссия должна проводиться в другом учреждении здравоохранения, которое дает военному надежду на более объективное решение врачей.

Издавая вывод о негодности или временной негодности, теперь ВЛК одновременно добавляет к нему документ, военный нуждается в освобождении от служебных обязанностей.

С другой стороны, заметна тенденция к ужесточению требований для признания человека непригодным.

Кроме того, остается такая тенденция: человек может быть носителем нескольких болезней, которые в совокупности не позволяют ему оставаться боеспособным. Однако каждый из этих диагнозов оценивается отдельно.

Напомним, военнообязанные украинцы, ранее признанные ограниченно пригодными к военной службе, согласно новому закону, должны пройти повторное медицинское освидетельствование в течение 9 месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 3621-IX об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, отменяющий статус "ограниченно подходящий".

Ранее нам военный психолог Андрей Козинчук прокомментировал отмену статуса "ограниченно пригодный" в Украине. До 4 февраля такие люди должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Как известно, в апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный". Это не означает автоматический переход к другому статусу – пригодный или непригодный. Прессслужба Минобороны разъяснила нюансы закона.