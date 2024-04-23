Що передбачає скасування статусу "обмежено придатний" — роз'яснення

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Військовозобов'язані українці, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, згідно з новим законом, повинні пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 3621-IX Про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, який скасовує статус "обмежено придатний".

Про це розповів юрист Микита Татаринов в коментарі Фактам ICTV.

Читайте також:

Скасування "обмежено придатний"

За словами Татаринова, громадяни, які раніше були обмежено придатними, повинні будуть пройти медичний огляд, після чого комісія визначить їх ступінь придатності до військової служби. Новий закон передбачає різні рішення комісії залежно від результатів огляду:

Придатний для військової служби та попередньо призначений до служби в ЗСУ чи іншому військовому формуванні.

Тимчасово непридатний до служби, потребує лікування.

Підлягає додатковому медичному обстеженню з визначенням дати проведення.

Непридатний до військової служби.

Направлення до поліції матеріалів на громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік.

За словами юриста, Міноборони України ще не розробило нового наказу про ВЛК, але ця робота в процесі. Після оголошення наказу, чоловіки, які мали статус обмежено придатний, повинні будуть повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців, після чого їм буде визначений статус придатності.

Українські військовозобов'язані з різними хворобами або травмами, що призвели до обмеженої придатності, мають можливість знову пройти медичний огляд для визначення подальшої придатності до служби в Збройних Силах України.

Нагадаємо, що якщо військовозобов'язаний пришов до ТЦК добровільно і хоче мобілізуватись — йому можуть дати коротку відстрочку від служби. Термін такої відпустки — до 2-х місяців.

Також ми писали, що військовозобов’язані українці зможуть оновити дані у воєнніку без візиту до територіального центру комплектування. Процедура буде доступна онлайн.