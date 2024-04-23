Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Що передбачає скасування статусу "обмежено придатний" — роз'яснення arrow

Що передбачає скасування статусу "обмежено придатний" — роз'яснення

23 квітня 2024 09:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Що передбачає скасування статусу "обмежено придатний" — роз'яснення
Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: ООТЦК та СП/Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Військовозобов'язані українці, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, згідно з новим законом, повинні пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 3621-IX Про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, який скасовує статус "обмежено придатний".

Про це розповів юрист Микита Татаринов в коментарі Фактам ICTV.

Читайте також:

Скасування "обмежено придатний"

За словами Татаринова, громадяни, які раніше були обмежено придатними, повинні будуть пройти медичний огляд, після чого комісія визначить їх ступінь придатності до військової служби. Новий закон передбачає різні рішення комісії залежно від результатів огляду:

  • Придатний для військової служби та попередньо призначений до служби в ЗСУ чи іншому військовому формуванні.
  • Тимчасово непридатний до служби, потребує лікування.
  • Підлягає додатковому медичному обстеженню з визначенням дати проведення.
  • Непридатний до військової служби.
  • Направлення до поліції матеріалів на громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік.

За словами юриста, Міноборони України ще не розробило нового наказу про ВЛК, але ця робота в процесі. Після оголошення наказу, чоловіки, які мали статус обмежено придатний, повинні будуть повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців, після чого їм буде визначений статус придатності.

Українські військовозобов'язані з різними хворобами або травмами, що призвели до обмеженої придатності, мають можливість знову пройти медичний огляд для визначення подальшої придатності до служби в Збройних Силах України.

Нагадаємо, що якщо військовозобов'язаний пришов до ТЦК добровільно і хоче мобілізуватись — йому можуть дати коротку відстрочку від служби. Термін такої відпустки — до 2-х місяців.

Також ми писали, що військовозобов’язані українці зможуть оновити дані у воєнніку без візиту до територіального центру комплектування. Процедура буде доступна онлайн. 

закон
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри