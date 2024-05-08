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Скасування статусу обмежено придатний — що зміниться для призовників

8 травня 2024 13:28
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Скасування статусу обмежено придатний — що зміниться для призовників
Проходження військово-лікарської комісії. Ілюстративне фото: Мілітарний
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

На початку травня набули чинності нові правила оцінювання здоров'я військових та тих, хто може ними стати. Статус обмежено придатних скасували, а список хвороб, за якими визначається придатність до служби, оновили.

Як тепер оцінюватимуть стан здоров'я у військово-лікарських комісіях — пише "Українська правда".

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Без обмежено придатних

Журналісти УП описали історії чоловіків з непростими захворюваннями, яких відтепер вважатимуть придатними до служби. 

Зокрема, військовий Антон Грицунов розповідає про глобальну проблему, пов'язану з фізичним станом військових. За його словами, зараз у його роботі найбільш кричуща проблема — це бійці, яких тільки мобілізували, але вони за станом здоров'я не зможуть виконувати жодних задач.

"Третина абсолютно недієздатні. Не в плані медичному, а в плані армійському: їм нічого не можна доручити. Третині можна доручити охороняти кукурудзу. Ну і, може, третина — це люди, яким можна дати в руки гранати і сказати донести їх до позиції", — каже військовий.

Річ у тім, що на папері немає різниці між хворими і здоровими, коли йдеться про бойовий чисельний склад військової частини, пише УП. І якщо командування дає завдання роті в 80 бійців, воно не враховує, що з них боєздатною може бути тільки половина.

4 травня набув чинності закон про забезпечення прав військових на соцзахист, який скасував статус "обмежено придатний". 

Замість цього з'явився інший: "придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони". 

Якщо порівняти зі старим статусом, новий розширює сферу діяльності таких людей. "Штурмувати посадку" їх не відправлять, проте медиком, водієм чи зв'язківцем на гарячій ділянці фронту — цілком можуть.

Всім обмежено придатним доведеться до лютого 2025 року пройти військово-лікарську комісію ще раз та отримати новий статус.

Що відтепер змінюється

Нові правила зменшують залежність висновку ВЛК від особистої думки лікаря. Так прибраний пункт про те, що під час огляду лікарі мають до кожного з військовослужбовців застосовувати метод індивідуальної оцінки придатності. 

Крім того, за старою класифікацією хвороб дуже часто лікар сам міг обирати між придатністю та обмеженою придатністю або обмеженою придатністю та непридатністю. В новій – такий вибір перед ним майже не стоїть. І це прямий шлях до зниження корупційних ризиків.

Приміром, стаття про хвороби хребта та їхні наслідки: раніше військових з помірними порушеннями функцій хребта могли визнати непридатними або обмежено придатними. Тепер вони придатні для служби в окремих частинах та підрозділах. А люди з незначними порушеннями цієї функції могли отримати обмежену придатність, проте тепер вони вважатимуться повністю придатними.

Крім того, раніше людина з ампутацією частини руки чи ноги нижче рівня верхньої третини гомілки вважалася обмежено придатною у воєнний час. Тепер усіх військових з ампутаціями кінцівки мають визнати непридатними і виключити з військового обліку.

Змінена процедура оскарження постанов ВЛК. Тепер повторна комісія має проводитися в іншому закладі охорони здоров'я, що дає військовому надію на об'єктивніше рішення лікарів.

Видаючи висновок про непридатність чи тимчасову непридатність, тепер ВЛК одночасно додає до нього документ, що військовий потребує звільнення від службових обов'язків.

З іншого боку, помітна тенденція на посилення вимог для визнання людини непридатною.

Окрім того, залишається така тенденція: людина може бути носієм кількох хвороб, які в сукупності не дозволяють їй залишатися боєздатною. Проте кожний з цих діагнозів оцінюється окремо.

Нагадаємо, військовозобов'язані українці, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, згідно з новим законом, повинні пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 3621-IX про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, який скасовує статус "обмежено придатний".

Раніше нам військовий психолог Андрій Козінчук прокоментував скасування статусу ''обмежено придатний'' в Україні. До 4 лютого такі люди повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.

Як відомо, у квітні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який, зокрема, передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний". Це не означає автоматичний перехід до іншого статусу — придатний або непридатний. Пресслужба Міноборони роз'яснила нюанси закону.

закон
військовий призов
військовий облік
мобілізація
війна в Україні
ВЛК
ТЦК та СП

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