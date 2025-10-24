Видео
Главная Мобилизация Отмена отсрочки после прекращения обучения — сроки

Отмена отсрочки после прекращения обучения — сроки

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 12:20
обновлено: 17:44
Отсрочка для студента - когда отменяют отсрочку отчисленному студенту
Студенты на учебе. Фото: "Рівне 1"

Если студент прекращает обучение, его отсрочка от мобилизации будет аннулирована. Но пока она сохраняет силу, он не сможет оформить бронирование на рабочем месте.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Когда исчезает отсрочка у бывших студентов

Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился студент, который по определенным причинам прекратил обучение и забрал документы из вуза, трудоустроившись на критически важное предприятие.

Мужчина поинтересовался, когда будет отменена его отсрочка для того, чтобы оформить бронирование.

"ТЦК должен был отменить отсрочку по обучению в течение 13 дней после получения информации от вуза о Вашем отчислении", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Если этого не произошло, посоветовал Дерий бывшему студенту, стоит подать в ТЦК письменное заявление заказным письмом.

Когда возможно бронирование

Что касается бронирования, то здесь, подчеркнул юрист, ситуация проста.

"Забронировать Вас смогут только тогда, когда в системе уже не будет сведений об отсрочке. Если Вы сейчас лично пойдете в ТЦК, то Вас могут мобилизовать, ведь по факту Вы не имеете ни отсрочки (ведь отчислены), ни бронирования (если об этом не светится в "Резерв+")", — резюмировал Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, отменит ли ТЦК отсрочку для оформления бронирования.

Добавим, мы сообщали о том, что Кабмин сократил срок действия отсрочек от мобилизации.

студенты мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
