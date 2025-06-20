Кто может получить отсрочку от мобилизации в июле 2025 — перечень оснований

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Отсрочка от мобилизации во время военного положения — это законный механизм, который позволяет военнообязанным мужчинам временно освободиться от призыва на военную службу во время военного положения. Чтобы воспользоваться таким правом, необходимо иметь основания, четко определенные действующим законодательством Украины, а также официально оформить отсрочку, предоставив ТЦК и СП соответствующие документы.

Кто из граждан Украины имеет законное право оформить отсрочку от мобилизации в июле 2025 года, рассказываем далее в материале.

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Ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" содержит полный перечень оснований для освобождения граждан от призыва путем оформления отсрочки. Эта статья время от времени претерпевает изменения, поэтому важно следить за возможными обновлениями.

Важно знать, что отсрочка от мобилизации не предоставляется на бессрочное время — ее нужно продлевать в указанные сроки.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Согласно вышеупомянутому документу, в июле 2025 года оформить отсрочку от мобилизации могут:

Лица, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, в частности инвалидность I, II, III группы. Забронированные работники критически важными для государства предприятиями, учреждениями и организациями. В частности, к таким относятся медики, правоохранители, ученые, преподаватели, специалисты стратегических отраслей, таких как энергетика, связь и оборонная промышленность. Студенты, аспиранты и докторанты, которые получают образование на дневной форме обучения в высших учебных заведениях.

Также большая часть граждан оформляет отсрочки из-за семейных обстоятельств, проблем или определенных жизненных ситуаций:

многодетные родители (трое и более детей, при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов)

родители-одиночки, которые воспитывают ребенка/детей до 18 лет (при условии, что другой родитель умер, лишен родительских прав, или признан пропавшим без вести);

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;

лица, воспитывающие ребенка с тяжелым заболеванием;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

лица, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

лица, которые опекаются ребенком в возрасте до 18 лет, который до усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки;

лица, которые заботятся о больной жене (муже), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе по заключению медкомиссии;

мужчины, которые являются опекунами лица, признанного судом недееспособным;

лица, имеющие жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

лица, которые являются членами семьи второй степени родства и осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при условии отсутствия близких родственников первой степени и не более одного человека);

лица, потерявшие близкого родственника на войне (мужа, жену, сына, дочь, отца, мать, деда, бабушку, родных или полнородных или неполнородных братьев или сестер). Речь идет о пропавших без вести или тех, кто погиб во время боевых действий;

освобожденных из российского плена;

освобожденных из российского плена; лица, имеющие близкого родственника, которому посмертно присвоено звание Герой Украины.

Работники ТЦК изучают документы военнообязанного. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Какие сроки рассмотрения заявления на отсрочку от мобилизации

Сроки рассмотрения заявления об отсрочке определены п. 60 постановления Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года. В документе указано, что комиссия ТЦК должна изучить заявление и подтверждающие документы, оценить их законность. При необходимости комиссия может обратиться в соответствующие органы государственной власти или другие государственные органы для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку.

В ТЦК заявление рассматривают в течение семи календарных дней с даты поступления. Но, если был осуществлен запрос в государственные органы с целью проверки информации сроки могут быть увеличены до 15 дней. Этот срок не может быть увеличен. Поэтому, ТЦК должен предоставить ответ в течение этого периода.

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