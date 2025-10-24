Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Скасування відстрочки після припинення навчання — терміни

Скасування відстрочки після припинення навчання — терміни

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 12:20
Оновлено: 17:44
Відстрочка для студента - коли скасовують відстрочку відрахованому студенту
Студенти на навчанні. Фото: "Рівне 1"

Якщо студент припиняє навчання, його відстрочка від мобілізації буде анульована. Але поки вона зберігає чинність, він не зможе оформити бронювання на робочому місці.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Коли зникає відстрочка у колишніх студентів

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся студент, який з певних причин припинив навчання і забрав документи з вишу, працевлаштувавшись на критично важливе підприємство.

Чоловік поцікавився, коли буде скасована його відстрочка для того, аби оформити бронювання.

"ТЦК повинен був скасувати відстрочку по навчанню протягом 13 днів після отримання інформації від ВНЗ про Ваше відрахування", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Якщо цього не відбулося, порадив Дерій колишньому студенту, варто подати в ТЦК письмову заяву рекомендованим листом.

Коли можливе бронювання

Щодо бронювання, то тут, підкреслив юрист, ситуація є простою.

"Забронювати Вас зможуть лише тоді, коли в системі вже не буде відомостей про відстрочку. Якщо Ви зараз особисто підете до ТЦК, то Вас можуть мобілізувати, адже по факту Ви не маєте ні відстрочки (адже відраховані), ні бронювання (якщо про це не світиться в "Резерв+")", — резюмував Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи скасує ТЦК відстрочку для оформлення бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, що Кабмін скоротив термін дії відстрочок від мобілізації.

студенти мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
