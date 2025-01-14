ВВК для военнообязанных 2025 — за какое время надо пройти

Процесс прохождения ВВК. Фото: УНІАН

Согласно законодательству, военнообязанный гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию за четверо суток. В случае дополнительных исследований и анализов этот срок может растянуться до 14 дней.

Об этом на портале "Юристы.UA" сообщил адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, одной из составных частей которой является военно-врачебная комиссия.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как долго может длиться военно-врачебная комиссия для военнообязанного.

"Сроки проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований, не могут превышать 4 дней", — подчеркнул юрист.

На сколько дней ВВК могут продлить

Айвазян также объяснил, в какой ситуации ВВК могут продлить.

"При необходимости направления лица на дополнительные лабораторные и инструментальные исследования для получения полной и объективной информации о состоянии его здоровья’я, общий срок проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований, не может превышать 14 дней", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что срок прохождения военно-врачебной комиссии должен исчисляться со дня получения направления от ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли право ТЦК отправлять на военно-врачебную комиссию педагога.

Также мы сообщали о том, какими с 6 февраля будут штрафы за игнорирование ВВК.