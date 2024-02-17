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Сколько мужчин с судимостью избежали учета в военкомате — ответ Минюста

17 февраля 2024 19:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сколько мужчин с судимостью избежали учета в военкомате — ответ Минюста
Мужчины с судимостью. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр юстиции Украины Денис Малюска заявил, что осужденные мужчины готовы присоединиться к Вооруженным силам Украины. Впрочем, для этого нужны изменения в законодательстве. 

Об этом украинский министр рассказал в интервью "Радио Свобода" в пятницу, 16 февраля.

Осужденные мужчины хотят идти на войну

Малюска рассказал, что из-за погашенных судимостей граждане не стоят на военном учете. Это касается по меньшей мере 50 тысяч человек. 

"По меньшей мере 50 тысяч граждан, каким-то образом избегающих мобилизации, не подпадают под радары ТЦК из-за того, что они когда-то там совершили преступление", — сказал министр.

В начале войны более 300 осужденных были помилованы и присоединились к ВСУ с различными результатами. В то же время осужденные несут некоторые риски в случае мобилизации.

"Мы предполагаем, просим депутатов поддержать инициативу, чтобы это был более сложный механизм, где был бы задействован и суд, и прокурор, и мы дали оценку, можно ли такого человека отпустить по требованию ТЦК, чтобы он шел воевать", — добавил чиновник.

Также Малюска указал, что осужденные могут быть задействованы не только в боевых действиях, но и в других видах работы, необходимых для ВСУ, в зависимости от характера совершенного преступления.

Напомним, офицер бригады "Буревій" НГУ Виталий Марков высказал мнение, при каких условиях можно мобилизовать заключенных.

Ранее член батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии ("Рубіж") Андрей Ильенко заявил, что сидящие в следственных изоляторах или находящиеся в исправительных учреждениях, должны иметь право вступить в армию, если у них есть такое желание.

Денис Малюська
ВСУ
тюрьма
заключенные
военкомат
военные
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП

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