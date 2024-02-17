Скільки чоловіків із судимістю уникли обліку у військкоматі — відповідь Мін'юсту

Чоловіки із судимістю. Фото: УНІАН

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що засуджені чоловіки готові приєднатися до Збройних сил України. Втім, для цього потрібні зміни у законодавстві.

Про це український міністр розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" у п'ятницю, 16 лютого.

Засуджені чоловіки хочуть йти на війну

Малюська розповів, що через погашені судимості громадяни не стоять на військовому обліку. Це стосується щонайменше 50 тисяч людей.

"Щонайменше 50 тисяч громадян, які якимось чином уникають мобілізації, не підпадають під радари ТЦК через те, що вони колись там скоїли злочин", — сказав міністр.

На початку війни понад 300 засуджених були помилувані та приєдналися до ЗСУ з різними результатами. Водночас засуджені мають деякі ризики у разі мобілізації.

"Ми припускаємо, просимо депутатів підтримати ініціативу, щоб це був складніший механізм, де були б залучені й суд, і прокурор, і ми дали оцінку, чи можна таку людину відпустити на вимогу ТЦК, щоб вона йшла воювати", — додав чиновник.

Також Малюська зазначив, що засуджені можуть бути залучені не лише у бойових діях, а й в інших видах роботи, необхідних для ЗСУ, залежно від характеру скоєного злочину.

Нагадаємо, офіцер бригади "Буревій" НГУ Віталій Марков висловив думку, за яких умов можна мобілізувати ув'язнених.

Раніше член батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії ("Рубіж") Андрій Іллєнко заявив, що ті, хто сидить у слідчих ізоляторах або перебувають у виправних установах, повинні мати право вступити до армії, якщо у них є таке бажання.