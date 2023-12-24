За яких умов можна мобілізувати ув'язнених — Віталій Марків висловив позицію

Офіцер бригади "Буревій" Національної гвардії України Віталій Марків. Фото: скриншот з відео ICTV

В Україні триває загальна військова мобілізація і все частіше розглядається можливість військового призову засуджених чоловіків. Офіцер бригади "Буревій" Національної гвардії України Віталій Марків висловив думку про те, що ув'язнених можна мобілізувати до армії, але назвав умови, за яких це можливо.

Про це ефірі Новини.LIVE повідомив Віталій Марків.

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На думку Марківа, в Україні цілком можливо провести мобілізацію засуджених. Військовий підкреслив, що кожна людина має право на другий шанс і якщо, ув'язнений хоче проявити свій патріотизм і захищати країну, то немає причин, чому цього не варто робити.

"Що стосується ув’язнених, які готові взяти відповідальність і виконувати ті чи інші задачі, то чому б ні, завжди є той шанс на виправлення. Люди, які вчинили той чи інший злочин і хочуть розкаятися, і віддати належне країні, бо вони себе вважають українцями, бо від того, що вони вчинили той чи інший злочин, це не означає, що вони є меншими патріотами", — наголосив Марків.

За словами офіцера, робота на передовій для засуджених завжди знайдеться і вони точно зможуть допомогти ЗСУ.

"Треба дати шанс кожному, тому що це так само робоча сила, яка допоможе виконувати ті чи інші завдання у війську. У війську багато є професій, і сфер, які можна виконувати, але потрібно індивідуально підходити до кожної бригади, якщо вони можуть бути корисними, то будь ласка", — підсумував Марків.

Нагадаємо, колишній командир полку особливого призначення "Азов", заступник командира 3-ї ОШБр ЗСУ Максим Жорін прокоментував слова про те, чи варто в Україні створювати підрозділи, для прикладу, російських "Шторму-z" та "Вагнер". На його думку, така схема цілком реальна, утім, є чимало нюансів.

Додамо, на думку Костенка, в мобілізації засуджених зараз існує більше мінусів, ніж плюсів. Він обґрунтував своє бачення тим, що в Україні засуджених, яких фактично можна відправити на фронт, лише 10 тисяч, а це, за його словами, суттєво не допоможе, і Україна може обійтися без цього.