Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Сколько мужчин нужно мобилизовать из каждой области — военный назвал цифры arrow

Сколько мужчин нужно мобилизовать из каждой области — военный назвал цифры

15 февраля 2024 23:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сколько мужчин нужно мобилизовать из каждой области — военный назвал цифры
Военнообязанные украинцы в ТЦК и СП. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Майор Вооруженных сил Украины Егор Чечеринда отметил, что Украина долго работает над законопроектом о мобилизации, хотя украинским войскам нужны люди. Он уверен, что мобилизовать стоит по меньшей мере 10 тысяч человек из каждой области.

Об этом Чечеринда заявил в интервью 24 каналу.

По его словам, Украина долго работает над законопроектом о мобилизации. В то же время Россия учится воевать.

"За эти два года их армия стала профессиональной. Надо понять, что по ту сторону фронта воюют не дураки", — сказал офицер.

Он заявил, что ВСУ нужны люди. Сейчас есть возможность мобилизовать по меньшей мере около 10 тысяч человек из каждой области, не считая оккупированных территорий.

"Я думаю, это количество людей, которое можно мобилизовать за несколько месяцев. У нас достаточно большая страна и достаточно патриотических, военнообязанных людей", — сказал Чечеринда.

Также офицер обратил внимание, что мужчины, пересекшие границу Украины незаконно, являются преступниками.

"У нас, к сожалению, исчез этот патриотический тезис, что мужчина должен защитить семью, город, государство. У нас перестало быть модно защитником. В отдельных случаях есть. Но нет общенационального духа", — заявил он.

Ранее мы сообщали, что народные депутаты недавно приняли в первом чтении законопроект №10449 о мобилизации. В то же время работа над документом продолжается. В частности, в парламенте было выдвинуто предложение о сохранении права на отсрочку от призыва для некоторых граждан. Речь идет о двух категориях.

Также мы информировали, какие документы необходимы для получения отсрочки от службы в армии.

война
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме