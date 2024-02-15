Сколько мужчин нужно мобилизовать из каждой области — военный назвал цифры

Военнообязанные украинцы в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

Майор Вооруженных сил Украины Егор Чечеринда отметил, что Украина долго работает над законопроектом о мобилизации, хотя украинским войскам нужны люди. Он уверен, что мобилизовать стоит по меньшей мере 10 тысяч человек из каждой области.

Об этом Чечеринда заявил в интервью 24 каналу.

По его словам, Украина долго работает над законопроектом о мобилизации. В то же время Россия учится воевать.

"За эти два года их армия стала профессиональной. Надо понять, что по ту сторону фронта воюют не дураки", — сказал офицер.

Он заявил, что ВСУ нужны люди. Сейчас есть возможность мобилизовать по меньшей мере около 10 тысяч человек из каждой области, не считая оккупированных территорий.

"Я думаю, это количество людей, которое можно мобилизовать за несколько месяцев. У нас достаточно большая страна и достаточно патриотических, военнообязанных людей", — сказал Чечеринда.

Также офицер обратил внимание, что мужчины, пересекшие границу Украины незаконно, являются преступниками.

"У нас, к сожалению, исчез этот патриотический тезис, что мужчина должен защитить семью, город, государство. У нас перестало быть модно защитником. В отдельных случаях есть. Но нет общенационального духа", — заявил он.

Ранее мы сообщали, что народные депутаты недавно приняли в первом чтении законопроект №10449 о мобилизации. В то же время работа над документом продолжается. В частности, в парламенте было выдвинуто предложение о сохранении права на отсрочку от призыва для некоторых граждан. Речь идет о двух категориях.

Также мы информировали, какие документы необходимы для получения отсрочки от службы в армии.