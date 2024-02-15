Скільки чоловіків треба мобілізувати з кожної області — військовий назвав цифри

Військовозобов'язані українці в ТЦК та СП. Фото: УНІАН

Майор Збройних сил України Єгор Чечеринда зазначив, що Україна довго працює над законопроєктом про мобілізацію, хоча українському війську потрібні люди. Він упевнений, що мобілізувати варто щонайменше 10 тисяч осіб з кожної області.

Про це Чечеринда заявив в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, Україна довго працює над законопроєктом про мобілізацію. Водночас Росія вчиться воювати.

"За ці два роки їхня армія стала професійною. Треба усвідомити, що по той бік фронту воюють не дурні", — сказав офіцер.

Він заявив, що ЗСУ потрібні люди. Наразі є змога мобілізувати щонайменше близько 10 тисяч осіб із кожної області, не враховуючи окуповані території.

"Я думаю, це та кількість людей, яку можна мобілізувати за кілька місяців. У нас досить велика країна і достатньо патріотичних, військовозобов'язаних людей", — сказав Чечеринда.

Також офіцер звернув увагу, що чоловіки, які перетнули кордон України незаконно, є злочинцями.

"У нас, на жаль, зникла ця патріотична теза, що чоловік має захистити сім'ю, місто, державу. У нас перестало бути модно захисником. В окремих випадках є. Але немає загальнонаціонального духу", — заявив він.

Раніше ми повідомляли, що народні депутати нещодавно ухвалили у першому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію. Водночас робота над документом триває. Зокрема, в парламенті було висунуто пропозицію щодо збереження права на відстрочку від призову для деяких громадян. Наразі йдеться про дві категорії.

Також ми інформували, які документи потрібні для отримання відстрочки від служби в армії.