Военный учет в ТЦК — сколько времени военнообязанный имеет для того, чтобы стать на учет

Сколько дней есть у военнообязанного, чтобы стать на учет
Каждый военнообязанный гражданин, меняя место жительства, должен стать на воинский учет в соответствующем территориальном центре комплектования. На это ему отводится не более семи дней.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Обязательства по воинскому учету
Военнообязанные граждане имеют обязательства по пребыванию на воинском учете.
Так, каждый военнообязанный гражданин по прибытии к новому месту жительства с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами должен по прибытии посетить территориальный центр комплектования и стать там на воинский учет.
Сроки и штрафы для военнообязанного
Законодательство отводит на процесс оформления воинского учета на новом месте семь календарных дней.
В случае, если гражданин не выполнил эту норму воинского учета, на него накладывается административное наказание в виде штрафа.
Напомним, мы ранее писали о том, какой ТЦК подает в розыск нарушителя воинского учета.
Добавим, мы сообщали о том, какой штраф за нарушение воинского учета является наименьшим.
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