Военный учет в ТЦК — сколько времени военнообязанный имеет для того, чтобы стать на учет

Оформление воинского учета в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Каждый военнообязанный гражданин, меняя место жительства, должен стать на воинский учет в соответствующем территориальном центре комплектования. На это ему отводится не более семи дней.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Обязательства по воинскому учету

Военнообязанные граждане имеют обязательства по пребыванию на воинском учете.

Так, каждый военнообязанный гражданин по прибытии к новому месту жительства с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами должен по прибытии посетить территориальный центр комплектования и стать там на воинский учет.

Сроки и штрафы для военнообязанного

Законодательство отводит на процесс оформления воинского учета на новом месте семь календарных дней.

В случае, если гражданин не выполнил эту норму воинского учета, на него накладывается административное наказание в виде штрафа.

Напомним, мы ранее писали о том, какой ТЦК подает в розыск нарушителя воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, какой штраф за нарушение воинского учета является наименьшим.