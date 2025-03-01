Військовий облік у ТЦК — скільки часу військовозобов'язаний має для того, щоб стати на облік

Оформлення військового обліку в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Кожен військовозобов’язаний громадянин, змінюючи місце проживання, має стати на військовий облік у відповідному територіальному центрі комплектування. На це йому відводиться не більше семи днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Зобов’язання щодо військового обліку

Військовозобов’язані громадяни мають зобов’язання щодо перебування на військовому обліку.

Так, кожен військовозобов’язаний громадянин має після прибуття до нового місця проживання із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами відвідати територіальний центр комплектування і стати там на військовий облік.

Терміни і штрафи для військовозобов’язаного

Законодавство відводить на процес оформлення військового обліку на новому місці сім календарних днів.

У випадку, якщо громадянин не виконав цю норму військового обліку, на нього накладається адміністративне покарання у вигляді штрафу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який ТЦК подає у розшук порушника військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, який штраф за порушення військового обліку є найменшим.