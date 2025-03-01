Військовий облік у ТЦК — скільки часу військовозобов'язаний має для того, щоб стати на облік

Скільки днів має військовозобов'язаний, щоб стати на облік
Кожен військовозобов’язаний громадянин, змінюючи місце проживання, має стати на військовий облік у відповідному територіальному центрі комплектування. На це йому відводиться не більше семи днів.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Зобов’язання щодо військового обліку
Військовозобов’язані громадяни мають зобов’язання щодо перебування на військовому обліку.
Так, кожен військовозобов’язаний громадянин має після прибуття до нового місця проживання із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами відвідати територіальний центр комплектування і стати там на військовий облік.
Терміни і штрафи для військовозобов’язаного
Законодавство відводить на процес оформлення військового обліку на новому місці сім календарних днів.
У випадку, якщо громадянин не виконав цю норму військового обліку, на нього накладається адміністративне покарання у вигляді штрафу.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, який ТЦК подає у розшук порушника військового обліку.
Додамо, ми повідомляли про те, який штраф за порушення військового обліку є найменшим.
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