Сколько стоит госбюджету один мобилизованный гражданин в год
В Украине один мобилизованный гражданин в год обходится государственному бюджету минимум в 1,3 миллиона гривен. Из этой суммы 40% уходит на оплату труда и выплаты военнослужащим.
Об этом рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин "Громадському радіо".
Сколько обходится один мобилизованный
По словам Пендзина, это лишь средняя цифра, поскольку для находящихся на передовой расходы могут расти. Кроме оплаты труда, в расходах включено питание, минимальное оборудование, вооружение и боеприпасы.
Фактическое количество мобилизованных граждан на сегодняшний момент составляет 1 миллион 100 тысяч человек.
Пендзин также отметил, что даже в случае смерти или инвалидности лица государство остается обязанным перед ним. Таким образом, общие расходы на мобилизованные граждане составляют 1 триллион 700 миллиардов гривен в год.
Учитывая эти расходы, Пендзин подчеркнул, что все социальные расходы, поддержка бизнеса, субсидии и перечисление средств в пенсионный фонд производятся за счет заимствований.
Отмечено, что обязательные выплаты в 15 миллиардов гривен также увеличат финансовую нагрузку. По этим расчетам даже мобилизация дополнительных 100 тысяч человек потребует 130 миллиардов гривен в год.
Напомним, что народный депутат Сергей Демченко заявил, что инициаторами постановления о дополнительных выплатах для военных на передовой были именно избранники всех политических партий Верховной Рады. За соответствующее постановление проголосовали большинством голосов, что обязало правительство его принять.
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