Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Сколько стоит госбюджету один мобилизованный гражданин в год arrow

Сколько стоит госбюджету один мобилизованный гражданин в год

15 апреля 2024 17:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Сколько стоит госбюджету один мобилизованный гражданин в год
47 отдельная механизированная бригада. Фото: 47 бригада "Магура"/Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Украине один мобилизованный гражданин в год обходится государственному бюджету минимум в 1,3 миллиона гривен. Из этой суммы 40% уходит на оплату труда и выплаты военнослужащим.

Об этом рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин "Громадському радіо".

Читайте также:

Сколько обходится один мобилизованный

По словам Пендзина, это лишь средняя цифра, поскольку для находящихся на передовой расходы могут расти. Кроме оплаты труда, в расходах включено питание, минимальное оборудование, вооружение и боеприпасы.

Фактическое количество мобилизованных граждан на сегодняшний момент составляет 1 миллион 100 тысяч человек.

Пендзин также отметил, что даже в случае смерти или инвалидности лица государство остается обязанным перед ним. Таким образом, общие расходы на мобилизованные граждане составляют 1 триллион 700 миллиардов гривен в год.

Учитывая эти расходы, Пендзин подчеркнул, что все социальные расходы, поддержка бизнеса, субсидии и перечисление средств в пенсионный фонд производятся за счет заимствований.

Отмечено, что обязательные выплаты в 15 миллиардов гривен также увеличат финансовую нагрузку. По этим расчетам даже мобилизация дополнительных 100 тысяч человек потребует 130 миллиардов гривен в год.

Напомним, что народный депутат Сергей Демченко заявил, что инициаторами постановления о дополнительных выплатах для военных на передовой были именно избранники всех политических партий Верховной Рады. За соответствующее постановление проголосовали большинством голосов, что обязало правительство его принять.

Также мы писали о том, когда закон о мобилизации вступит в силу.

госбюджет
мобилизация
война в Украине
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю