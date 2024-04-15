Сколько стоит госбюджету один мобилизованный гражданин в год

47 отдельная механизированная бригада. Фото: 47 бригада "Магура"/Telegram

В Украине один мобилизованный гражданин в год обходится государственному бюджету минимум в 1,3 миллиона гривен. Из этой суммы 40% уходит на оплату труда и выплаты военнослужащим.

Об этом рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин "Громадському радіо".

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По словам Пендзина, это лишь средняя цифра, поскольку для находящихся на передовой расходы могут расти. Кроме оплаты труда, в расходах включено питание, минимальное оборудование, вооружение и боеприпасы.

Фактическое количество мобилизованных граждан на сегодняшний момент составляет 1 миллион 100 тысяч человек.

Пендзин также отметил, что даже в случае смерти или инвалидности лица государство остается обязанным перед ним. Таким образом, общие расходы на мобилизованные граждане составляют 1 триллион 700 миллиардов гривен в год.

Учитывая эти расходы, Пендзин подчеркнул, что все социальные расходы, поддержка бизнеса, субсидии и перечисление средств в пенсионный фонд производятся за счет заимствований.

Отмечено, что обязательные выплаты в 15 миллиардов гривен также увеличат финансовую нагрузку. По этим расчетам даже мобилизация дополнительных 100 тысяч человек потребует 130 миллиардов гривен в год.

Напомним, что народный депутат Сергей Демченко заявил, что инициаторами постановления о дополнительных выплатах для военных на передовой были именно избранники всех политических партий Верховной Рады. За соответствующее постановление проголосовали большинством голосов, что обязало правительство его принять.

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