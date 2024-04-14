Веніславський розповів, коли закон про мобілізацію набуде чинності

Член Комітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна / Віталій Носач

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що законопроєкт про мобілізацію набуде чинності одразу як його підпише Президент України Володимир Зеленський. Однак може бути й таке, що він поверне документ парламенту.

Про це Федір Веніславський розповів в інтерв'ю OBOZ.UA, оприлюдненому в суботу, 13 квітня.

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"Президент, я думаю, точно підпише законопроєкт. Як я вже сказав, практично всі законодавчі поправки затверджувалися конституційною більшістю. Сам закон було ухвалено з достатньою кількістю голосів. Тим більше, що позиція президента була озвучена неодноразово. Я думаю, що жодних підстав не підписувати цей законопроєкт немає", — зазначив нардеп.

Він зауважив, що президент може не підписати документ і повернути його в Раду, якщо деякі положення законопроєкту суперечать Конституції. Веніславський стверджує, що Комітет прагнув максимально врахувати всі вимоги основного державного закону.

"Деякі наші політичні опоненти заявляли, що вони будуть реєструвати постанову про заборону підписання і направлення президенту через те, що не були враховані якраз питання звільнення з військової служби. Якщо це відбудеться, то спочатку необхідно відхилити ці постанови, потім підписати голові Верховної Ради і скерувати на підпис президенту. Тому тут терміни складно назвати, але я думаю, що це буде дуже короткострокова перспектива, тобто це максимум тиждень, 10 днів, — і закон буде підписано", — пояснив Веніславський.

Нагадаємо, що Веніславський відповів, чи передбачає новий законопроєкт про мобілізацію повернення чоловіків із-за кордону після актуалізації чи отримання військово-облікових документів.

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