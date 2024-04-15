Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Скільки коштує держбюджету один мобілізований громадянин на рік arrow

Скільки коштує держбюджету один мобілізований громадянин на рік

15 квітня 2024 17:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Скільки коштує держбюджету один мобілізований громадянин на рік
47 окрема механізована бригада. Фото: 47 бригада "Маґура"/Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В Україні один мобілізований громадянин на рік обходиться державному бюджету мінімум у 1,3 мільйона гривень. З цієї суми 40% йде на оплату праці та виплати військовослужбовцям.

Про це розповів директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин "Громадському радіо". 

Читайте також:

Скільки обходиться один мобілізований 

За словами Пендзина, це лише середня цифра, оскільки для осіб, які перебувають на передовій, витрати можуть зростати. Крім оплати праці, у витратах включено харчування, мінімальне обладнання, озброєння та боєприпаси.

Фактична кількість мобілізованих громадян на сьогоднішній момент становить 1 мільйон 100 тисяч осіб.

Пендзин також зазначив, що навіть у випадку смерті або інвалідності особи держава залишається зобов'язаною перед нею. Таким чином, загальні витрати на мобілізованих громадян становлять 1 трильйон 700 мільярдів гривень на рік.

Враховуючи ці витрати, Пендзин підкреслив, що всі соціальні видатки, підтримка бізнесу, субсидії та перерахування коштів до пенсійного фонду здійснюються за рахунок запозичень.

Зазначено, що обов'язкові виплати у 15 мільярдів гривень також збільшать фінансове навантаження. За цими розрахунками, навіть мобілізація додаткових 100 тисяч осіб вимагатиме 130 мільярдів гривень на рік.

Нагадаємо, що народний депутат Сергій Демченко заявив, що ініціаторами постанови про додаткові виплати для військових на передовій були саме обранці усіх політичних партій Верховної Ради. За відповідну постанову проголосували більшістю голосів, що зобов'язало уряд таки її ухвалити. 

Також ми писали про те, коли закон про мобілізацію набуде чинності. 

держбюджет
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем