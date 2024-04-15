Скільки коштує держбюджету один мобілізований громадянин на рік

47 окрема механізована бригада. Фото: 47 бригада "Маґура"/Telegram

В Україні один мобілізований громадянин на рік обходиться державному бюджету мінімум у 1,3 мільйона гривень. З цієї суми 40% йде на оплату праці та виплати військовослужбовцям.

Про це розповів директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин "Громадському радіо".

Читайте також:

Скільки обходиться один мобілізований

За словами Пендзина, це лише середня цифра, оскільки для осіб, які перебувають на передовій, витрати можуть зростати. Крім оплати праці, у витратах включено харчування, мінімальне обладнання, озброєння та боєприпаси.

Фактична кількість мобілізованих громадян на сьогоднішній момент становить 1 мільйон 100 тисяч осіб.

Пендзин також зазначив, що навіть у випадку смерті або інвалідності особи держава залишається зобов'язаною перед нею. Таким чином, загальні витрати на мобілізованих громадян становлять 1 трильйон 700 мільярдів гривень на рік.

Враховуючи ці витрати, Пендзин підкреслив, що всі соціальні видатки, підтримка бізнесу, субсидії та перерахування коштів до пенсійного фонду здійснюються за рахунок запозичень.

Зазначено, що обов'язкові виплати у 15 мільярдів гривень також збільшать фінансове навантаження. За цими розрахунками, навіть мобілізація додаткових 100 тисяч осіб вимагатиме 130 мільярдів гривень на рік.

Нагадаємо, що народний депутат Сергій Демченко заявив, що ініціаторами постанови про додаткові виплати для військових на передовій були саме обранці усіх політичних партій Верховної Ради. За відповідну постанову проголосували більшістю голосів, що зобов'язало уряд таки її ухвалити.

Також ми писали про те, коли закон про мобілізацію набуде чинності.