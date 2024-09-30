Мобилизация в Украине — сколько длится обучение военных

Военные учения мобилизованных. Иллюстративное фото: Минобороны Украины

После мобилизации мужчин призывного возраста, их учения перед отправкой на фронт должны продолжаться около трех месяцев. Однако сроки обучения могут отличаться в зависимости от военной специальности.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

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Как говорится в новом законе о мобилизации от 18 мая, перед отправкой на фронт мобилизованные должны пройти базовую военную подготовку, которая длится около трех месяцев.

Эти учения делятся на два типа:

один месяц всеобщей подготовки;

два месяца профессиональной подготовки.

В законе четко прописано, что без этой подготовки человека не могут отправить на боевые позиции. Однако иногда срок профессиональных учений могут увеличить в зависимости от должности мобилизованного. К примеру, если специальность сложнее — оператор БпЛА или наводчик-артиллерист, обучение увеличивается пропорционально программе. Кроме того, украинские бойцы проходят обучение за границей, на что также выделено отдельное время.

Что делать, когда отправляют на фронт без подготовки

Адвокат Евгений Филипец поделился случаем, когда во время прохождения базовой военной подготовки мобилизованный болел и не мог пройти весь курс учений. Несмотря на это, его отправили в воинскую часть.

"Я сталкивался со случаем, когда мобилизованный все время прохождения базовой военной подготовки болел. Фактически, он весь курс пропустил, но его отправили в воинскую часть для "применения полученных навыков". Тогда следует обращаться к статье 59 Устава внутренней службы ВСУ, в которой говорится, что командир не может допускать к участию в боевых действиях человека, не прошедшего подготовку", — пояснил адвокат.

Также в таких случаях следует обращаться к командиру воинской части с рапортом о том, что не служил в ВСУ, не имеет боевого опыта и подпадает под категорию лиц, которые должны пройти базовую военную подготовку.

Тогда такого человека без исключения из списков личного состава части должны отправить в учебный центр.

Если же рапорт не возымел действия, стоит обратиться на горячую линию Министерства обороны:

0-800-500-410,

0-800-500-442,

044-454-44-99.

Напомним, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что время подготовки новобранцев очень важно в военном вопросе. Для того чтобы его увеличить, необходимо мобилизовать еще больше людей.

Кроме того, народная депутат Анна Скороход заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии и нужно провести "чистку", чтобы обучать войско по новым стандартам.