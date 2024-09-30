Мобілізація в Україні — скільки триває навчання військових

Військові навчання мобілізованих. Ілюстративне фото: Міноборони України

Після мобілізації чоловіків призовного віку, їхні навчання перед відправкою на фронт повинні тривати близько трьох місяців. Однак терміни навчання можуть відрізняти залежно від фаху військового.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

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Скільки має тривати навчання мобілізованих

Як йдеться у новому законі про мобілізацію від 18 травня, перед відправкою на фронт мобілізовані повинні пройти базову військову підготовку, яка триває близько трьох місяців.

Ці навчання діляться на два типи:

один місяць загальної підготовки;

два місяці фахової підготовки.

У законі чітко прописано, що без цієї підготовки, особу не можуть відправити на бойові позиції. Однак, деколи термін фахових навчань можуть збільшити залежно від посади мобілізованого. До прикладу, якщо фах складніший — оператор БпЛА чи навідник-артилерист, навчання збільшується пропорційно до програми. Крім того, українські бійці проходять навчання за кордоном, на що також виділений окремий час.

Що робити, коли відправляють на фронт без підготовки

Адвокат Євген Филипець поділився випадком, коли під час проходження базової військової підготовки мобілізований хворів і не міг пройти весь курс навчань. Попри це його відправили до військової частини.

"Я зіштовхувався з випадком, коли мобілізований весь час проходження базової військової підготовки хворів. Фактично, він весь курс пропустив, але його відправили до військової частини для "застосування отриманих навичок". Тоді варто звертатися до статті 59 Статуту внутрішньої служби ЗСУ, в якій йдеться, що командир не може допускати до участі у бойових діях людину, яка не пройшла підготовку", — пояснив адвокат.

Також у таких випадках потрібно звертатися до командира військової частини з рапортом про те, що не служив у ЗСУ, не має бойового досвіду і підпадає під категорію осіб, які мають пройти базову військову підготовку.

Тоді таку людину без виключення зі списків особового складу частини мають відправити до навчального центру.

Якщо ж рапорт не подіяв, варто звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони:

0-800-500-410,

0-800-500-442,

044-454-44-99.

Нагадаємо, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що час підготовки новобранців є дуже важливим у військовому питанні. Для того, щоб його збільшити, необхідно мобілізувати ще більше людей.

Крім того, народна депутатка Анна Скороход заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії і потрібно провести "чистку", щоб навчати військо за новими стандартами.