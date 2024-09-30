Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Скільки має тривати навчання чоловіків після мобілізації — роз'яснення arrow

Скільки має тривати навчання чоловіків після мобілізації — роз'яснення

30 вересня 2024 12:48
Артем Кругленко - Редактор
Мобілізація в Україні — скільки триває навчання військових
Військові навчання мобілізованих. Ілюстративне фото: Міноборони України
Артем Кругленко - Редактор

Після мобілізації чоловіків призовного віку, їхні навчання перед відправкою на фронт повинні тривати близько трьох місяців. Однак терміни навчання можуть відрізняти залежно від фаху військового. 

Про це повідомляє OBOZ.UA.

Читайте також:

Скільки має тривати навчання мобілізованих

Як йдеться у новому законі про мобілізацію від 18 травня, перед відправкою на фронт мобілізовані повинні пройти базову військову підготовку, яка триває близько трьох місяців. 

Ці навчання діляться на два типи:

  • один місяць загальної підготовки;
  • два місяці фахової підготовки. 

У законі чітко прописано, що без цієї підготовки, особу не можуть відправити на бойові позиції. Однак, деколи термін фахових навчань можуть збільшити залежно від посади мобілізованого. До прикладу, якщо фах складніший — оператор БпЛА чи навідник-артилерист, навчання збільшується пропорційно до програми. Крім того, українські бійці проходять навчання за кордоном, на що також виділений окремий час.

Що робити, коли відправляють на фронт без підготовки

Адвокат Євген Филипець поділився випадком, коли під час проходження базової військової підготовки мобілізований хворів і не міг пройти весь курс навчань. Попри це його відправили до військової частини. 

"Я зіштовхувався з випадком, коли мобілізований весь час проходження базової військової підготовки хворів. Фактично, він весь курс пропустив, але його відправили до військової частини для "застосування отриманих навичок". Тоді варто звертатися до статті 59 Статуту внутрішньої служби ЗСУ, в якій йдеться, що командир не може допускати до участі у бойових діях людину, яка не пройшла підготовку", — пояснив адвокат.

Також у таких випадках потрібно звертатися до командира військової частини з рапортом про те, що не служив у ЗСУ, не має бойового досвіду і підпадає під категорію осіб, які мають пройти базову військову підготовку.

Тоді таку людину без виключення зі списків особового складу частини мають відправити до навчального центру.

Якщо ж рапорт не подіяв, варто звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони:

  • 0-800-500-410,
  • 0-800-500-442,
  • 044-454-44-99. 

Нагадаємо, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що час підготовки новобранців є дуже важливим у військовому питанні. Для того, щоб його збільшити, необхідно мобілізувати ще більше людей

Крім того, народна депутатка Анна Скороход заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії і потрібно провести "чистку", щоб навчати військо за новими стандартами.

військові навчання військові мобілізація війна в Україні фронт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:58 В Україну прийде похолодання — прогноз погоди від синоптика Діденко на завтра

13:49 Відстрочка за доглядом за близькими буде, але є нюанс, — одеський юрист

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

13:34 Савчук пояснила, чому рідні загиблих військових не можуть отримати компенсації

13:27 Остапу Стахіву не обрали запобіжний захід — яка причина

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

13:21 Що загрожує чоловікам, які не оновили свої дані — пояснення ТЦК

13:18 В Одесі управління уклало угоду на 1 млн з фірмою свого ексначальника

13:01 Шахтар — Аталанта — де та коли дивитися матч ЛЧ

13:00 Допомога з безробіття у жовтні — хто з українців отримає 3 тис. грн

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

13:58 В Україну прийде похолодання — прогноз погоди від синоптика Діденко на завтра

13:49 Відстрочка за доглядом за близькими буде, але є нюанс, — одеський юрист

13:34 Савчук пояснила, чому рідні загиблих військових не можуть отримати компенсації

13:27 Остапу Стахіву не обрали запобіжний захід — яка причина

13:21 Що загрожує чоловікам, які не оновили свої дані — пояснення ТЦК

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

13:18 В Одесі управління уклало угоду на 1 млн з фірмою свого ексначальника

13:01 Шахтар — Аталанта — де та коли дивитися матч ЛЧ

13:00 Допомога з безробіття у жовтні — хто з українців отримає 3 тис. грн

12:55 У Львові трирічний хлопчик затиснув руку в електром'ясорубці

12:48 Скільки має тривати навчання чоловіків після мобілізації — роз'яснення

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокоментував чутки про відставку Буданова, Умєрова та Федорова

Text

10:47 ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів — деталі

Text

10:22 Знищення С-300 в Криму змінило тактику російських ударів по Запоріжжю, — Тимочко

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

08:00 Масована атака на Україну та нові кадрові рішення — ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2024
Text

18:39 Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

28 вересня 2024
Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд