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Нардеп назвав причину, чому в Україні потрібно збільшити кількість мобілізованих

18 вересня 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Кількість мобілізованих в Україні треба збільшити, заявив нардеп
Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Час підготовки новобранців є дуже важливим у військовому питанні. Для того, щоб його збільшити, необхідно мобілізувати ще більше людей.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України Роман Костенко.

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Він зазначив, що якщо зараз будуть запроваджені цикли і люди більше будуть знаходитися у навчальних центрах, тоді більше частину часу Збройні сили України не матимуть поповнення.

"Частини будуть без поповнення. Тому треба більше людей для того, щоб їх поповнювати", — підкреслив Костенко.

Крім того, за його словами, іноді чоловіки, яким більше 50 років, навчаються краще і більш розвинуті, ніж ті, кому до 30-ти. Проте все одно, для фронту більше підходять люди молоді, оскільки сучасна війна потребує сучасного вчасного мислення.

"Але в цілому, звичайно, що для бойових підрозділів (молодші — ред.) більше підходять і краще навчаються, і більш сучасні, бо сучасне поле бою потребує сучасного мислення. І сучасні засоби ураження, сучасна зброя також потребує тих, хто, скажімо так, більш осучаснений. Це, я вважаю, молодь. Тому ті, хто до 30-ти, — звичайно, їм має бути пріоритет", — наголосив нардеп.

Також він додав, що наразі мобілізованих під час підготовки навчають азам, тобто — взяти автомат, вирити окоп і відстрілюватися по ворогу.

"Ти береш автомат, риєш окоп і відстрілюєшся по противнику. Це ази. Тому тут треба подивитися, яка програма бойової підготовки, і для чого цей боєць вчиться. Пілот, інженер, піхотинець, десантник, морпіх — це все різні професії, про які потрібно говорити, дивлячись які завдання він буде виконувати. Наприклад, пілота ти навіть за півроку не навчиш. Піхотинця можна за декілька місяців навчити. Потім буде в нього бойовий досвід і він вже буде кращим", — резюмував Роман Костенко.

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